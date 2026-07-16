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豬瘟案翻版！2年沒驗油「稽查排在出事後」　綠營轟市府行政怠惰

▲民進黨團砲轟台中市政府。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲針對中聯致癌油事件，台中市議會民進黨團砲轟台中市政府根本是豬瘟案翻版。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

民進黨台中市議會黨團今（16）日召開記者會，針對中聯油脂苯駢芘超標事件強力砲轟台中市政府。黨團質疑市府稽查流於形式，以豬瘟案為例，當初宣稱查24次、關鍵項目只查2次；中聯案是宣稱查6次、真正驗油只有1次。同一個市府，同一套以稽查總數掩蓋實質查驗不足的治理模式，如今換一個局處再次發生。

周永鴻：稽查總數包裝假象　重演豬瘟案怠惰

黨團總召周永鴻指出，中聯油脂在111至114年間雖有6次稽查紀錄，但實質抽驗油品竟僅有1次。在業者主動通報超標前，長達兩年沒有任何抽驗，甚至今年的例行稽查還排在8月。周永鴻痛批，這與當年非洲豬瘟案如出一轍，當時市府宣稱稽查24次，關鍵項目卻僅查2次，最終造成全國巨損。他直指盧市府行政怠惰，只會用「有進工廠」的數字包裝把關假象。

▲致癌油,食安處,稽查。（圖／台中市食安處提供）

▲綠營也質疑，致癌油僅回收不到2成，剩下超過八成的油品恐已進入食品加工鏈。（圖／台中市食安處提供）

陳俞融：八成問題油流向不明　市府只會甩鍋

市議員陳俞融揭露，流入台中的問題油達256.98噸，其中福懋、福壽兩大廠占近九成，但截至7月8日僅回收39.5噸，回收率低至17.2%。她質疑剩下超過八成的油品恐已進入食品加工鏈，並痛批盧市府面對危機不檢討地方責任，反而第一時間甩鍋中央。

綠營要求一個月內提交總檢討報告

議員施志昌呼籲，中元與中秋節將至，市府應回歸食安本質，嚴審源頭用油安全。黨團最後要求，市府須在一個月內提交總檢討報告，公布近5年「稽查」與「實質查驗」的比例，並說明大型油脂業者的風險分級，杜絕監管漏洞。

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致癌油台中民進黨團市府

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