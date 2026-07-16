台中十大伴手禮集結大遠百　展售14天搶攻暑假送禮商機

▲「2026臺中好禮物產展」16日起首度進駐台中大遠百。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

由台中市工商發展投資策進會攜手台中市好禮協會、遠東百貨共同舉辦的「2026台中好禮物產展」，今（16）日起首度進駐臺中大遠百，集結32家榮獲台中市十大伴手禮及好禮標章品牌，從百年糕餅、在地美食、特色飲品到文創生活選物一次到位，民眾不用跑遍大街小巷，就能一站式感受台中的職人風味與城市魅力。

開展首日由台中市副市長鄭照新、工策會總幹事陳學聖等人共同巡展，逐一走訪攤位、品嚐特色產品，為展覽揭開序幕。鄭照新表示，此次參展品牌都是從眾多優質業者中脫穎而出，無論是承襲百年糕餅技藝、融合在地食材創新的特色食品，或兼具生活美學與永續理念的文創商品，都充分展現台中產業豐富多元的發展成果，也讓消費者一次體驗最具代表性的「台中味」。

工策會總幹事陳學聖表示，工策會近年積極協助地方品牌拓展市場、提升品牌能見度，今年首次與遠東百貨合作，將在地伴手禮帶進百貨通路，不僅增加品牌曝光，也讓業者接觸更多企業採購及消費客群。適逢暑假人潮及父親節、中秋送禮檔期，更有助品牌提前布局節慶市場，擴大商機。

台中市好禮協會理事長王曉薇指出，「台中好禮」代表的不只是伴手禮，更是地方文化與城市形象的縮影，希望藉由百貨展售平台，讓更多民眾認識臺中品牌背後的職人精神，也為地方企業創造更多合作與市場拓展機會，持續展現產業創新能量。

遠東百貨商品二部副總經理陳佑任表示，百貨不只是購物空間，更是地方品牌與消費者交流的平台，希望透過展售活動，讓民眾在逛街購物之餘，也能認識每件商品背後的故事。未來也將與市府合作，把「台中好禮」推向臺北、高雄、花蓮等城市，擴大品牌影響力。

此次物產展集結32家特色品牌，從經典臺中味到兼具設計感的生活用品，完整呈現臺中山、海、屯、城各地的特色物產。展覽除推出父親節、中秋節早鳥優惠外，活動期間也祭出「滿額驚喜抽」，消費滿額即可參加抽獎，每日限量30份好禮；週末另安排「舊襪新生親子手作」、「彩繪手工油桐花皂」及下午茶品茗等互動體驗。

▲展場匯聚百年糕餅、特色美食、飲品及文創生活品牌，讓民眾一站購足台中好禮。（圖／記者游瓊華翻攝）