快訊／下班注意　17縣市豪大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對17縣市發布豪大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日南投縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、南投、嘉義地區及桃園以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

＊豪雨：南投縣山區

＊大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，明天至下周一西南風影響，水氣較多，明、後天南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部有零星雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

周日至下周一水氣增多，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢機率，午後北部地區及其他山區也有局部大雨。下周二至周四水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部及東部山區有局部大雨機率。

資料來源：氣象署