擁香港居民證宣布參選金門縣長　梁文韜喊「永久停戰」設自治區

▲金門縣長擬參選人梁文韜。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

2026年地方公職人員選舉進入倒數，金門縣長擬參選人梁文韜今（16）日召開記者會，正式宣布投入2026年金門縣長選舉，並提出「金門永久停戰」作為核心政見，主張推動金門非軍事化及成立自治區，盼透過兩岸協商降低衝突風險，為金門尋求長遠和平發展。

據了解，梁文韜出生於香港，現任國立成功大學政治學系教授，長期關注政治思想、公共議題及金門與兩岸相關議題。他來台任教約25年，雖已取得中華民國身分證，但同時仍保有香港永久性居民的身分。對於外界關注其參選資格問題，梁文韜表示，自己仍會依程序登記參選，相關資格將交由選舉委員會後續認定。

梁文韜表示，選擇7月16日宣布參選，是因為適逢金門戰地政務實施70周年，希望藉此提醒外界，金門目前只是處於休戰狀態，真正應努力爭取的是永久停戰。他指出，金門地理位置特殊，一旦台海發生衝突，金門難以置身事外，因此應提前思考如何降低戰爭風險，維護居民生活與制度的穩定。

針對未來規劃，梁文韜提出「先福建停戰、再金門非軍事化、最後成立自治區」的構想，並主張兩岸福建省政府在獲得授權後，就福建永久停戰展開協商及簽署協議；有關金門的相關協議，則應經金門縣議會同意或交由公投確認，再於生效日期前完成撤軍，使金門不再有軍事活動，對岸也不再針對金門進行軍事部署。

梁文韜認為，若能在國際見證下完成停戰協議，可望降低軍事衝突風險，維持現有制度，並使金門持續扮演兩岸交流橋梁。他表示，若未來有機會擔任縣長，將致力吸引國際資金、人才及海外鄉親返鄉發展，打造兼顧環境、文化保存與永續發展的和平島嶼。

梁文韜表示，若能建立穩定和平機制，金門可在安全環境下持續扮演兩岸交流橋梁，並吸引國際資金、人才及青年返鄉。他強調，參選目的在於讓金門前途成為公共討論議題，盼透過具體方案，讓金門在和平、經濟與文化發展上找到新的可能。