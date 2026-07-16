大學當線民？　王定宇駁：荒謬好笑！我在學運圈邊緣到不行

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

近期網傳一份法務部調查局的解密影像檔案，指出民進黨立委王定宇在就讀成大時期曾被登記為校園佈建人員，能掌握學生態度並深入社團。對此，王定宇今（16日）直呼，真的是太荒謬太好笑了，不是事實，且他在學運圈邊緣到不行。

國家檔案資訊網近日公開一份法務部調查局的解密影像檔案，指民進黨立委王定宇就讀成功大學期間，曾被登記為校園佈建人員，能掌握學生態度並深入社團，且能「適時、主動反應各項重要動態，尤其對偏激黨派團體、違常社團、宗教，均能深入核心，有效掌控」；更因為績效良好，每月工作支津從3000元調整為5000元。

王定宇對此直言，「真的是太荒謬太好笑了」，說他大學時期不認真讀書，「我無法否認」，說什麼佈建人員，那就很可笑而且不是事實！白色恐怖時期，在學校佈建，該被檢討追究的，是當時的國民黨政府和情治人員。

王定宇指出，他在19歲時，擔任成大8位學生校總幹事之一，本來就會跟課指組有所往來接觸，討論學生相關活動，或是聚餐，至於課指組和相關情治單位，怎麼編纂資料，完全不得而知。

王定宇也說，「而在學運圈，我則是邊緣到不行，完全沒有在參與會議或是決策，當然也不是佈建人員」，當時成大的學運老大是羅正方，也是情治單位監控的對象，可以問問他的意見，他聽到這種指控，應該會大笑三聲說，王定宇不可能。