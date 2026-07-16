玄濟宮強拆倒數！尬電師父喊「拆就拆我不在乎」：找個足球場來合法

▲鄔馨茹直播中不停飆歌，還拋媚眼。（翻攝台東玄濟宮直播）

圖文／鏡週刊

台東玄濟宮因違建面臨拆除危機，台東縣政府給出最後期限，要求廟方7月22日前內補照，否則將排入拆除名單。對此，「濟顛禪師」鄔馨茹首度在直播中回應，氣憤難耐的她頻頻稱這很扯，並回應「拆就拆吧！」「 I don't care」。

限期不補件恐遭拆除 尬電禪師直球對決

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鄔馨茹在直播中抱怨，玄濟宮遭全台媒體圍剿，他們只是一間小小宮廟，簡單上課、唱唱跳跳而已，就因為講外星人、講尬電、唱歌跳舞很好聽、很好看、長太帥就被否定？若要被全台輿論操控打壓，那也是代表他們太「正能量」。

▲鄔馨茹回應玄濟宮拆除問題。（翻攝台東玄濟宮直播）

而談到拆除議題，鄔馨茹回應，大家在倒數，他們也在倒數，「拆就拆吧！如果真的要拆就拆吧！」還調侃說會不會這樣又被寫成恐嚇，讓信眾笑得哈哈大笑。

鄔馨茹強調「如果你們要拿，那就拿去吧，i don't care，我不在乎，無所謂」，並說神一直都在，還笑稱直接找一個超大合法如何？找一個足球場。



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