　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

蜜月丟命！30歲正妹網紅騎單車「對撞重機」　婚禮成最後貼文

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 哈爾蒂希生前最後一則PO文便是甜蜜的婚禮畫面。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利北部山區日前發生一起單車事故，德國網紅哈爾蒂希（Laura Viktoria Härtig）在蜜月旅行途中與一輛重機迎頭對撞，歷經19天搶救仍不治身亡，年僅30歲。

根據《太陽報》，事故發生於義大利南提洛省賽拉山口（Sella Pass），哈爾蒂希騎著公路自由車下山途中，與迎面而來的重機猛烈碰撞，衝擊力道之大甚至將她的自行車攔腰截斷。

她在現場由急救人員施救後，以直升機緊急後送至南提洛省波扎諾（Bolzano）醫院搶救長達19天，後來又被轉送家鄉巴伐利亞的專科診所繼續治療，最終仍於12日離世。

重機騎士則是56歲前世界滑雪冠軍龍加爾迪耶（Peter Runggaldier），過彎時與哈爾蒂希對撞，因重傷被直升機送往特倫托醫院救治。他曾於1991年世界錦標賽奪得滑降項目銀牌，並在1995年摘下超級大曲道世界冠軍頭銜。

事發前幾天，哈爾蒂希才在南提洛山區與丈夫提爾曼（Tillman）完婚，原先計畫蜜月期間一同探索山野美景。她在Instagram上擁有約5.3萬名粉絲，記錄登山與戶外冒險經歷，意外發生前2天分享的最後一則貼文正是婚禮現場的浪漫山景照。

特倫托檢察官已對這起事故展開調查，並評估是否提起刑事訴追。龍加爾迪耶則尚未公開回應此事，但他據報正積極配合警方調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1歲男童送托3天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍
快訊／驚悚結果曝！教授買藍波刀狂砍50下　妹夫幾乎斷頸
台積電291萬股民注意！　財務長喊話：現金股息發放力度會加大
簡舒培自稱索資第一被蔣萬安酸「佛地魔」　兩人怒嗆連議長都抓狂
快訊／17縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
台積電法說股價崩到「變法會」　分析師揪出3年規律喊「震盪是買
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Uber傳砸4600億收購foodpanda母公司　全球外送市場大洗牌

曼谷惡火33死！歌手搶救3天亡　警揭「1分鐘內全吞噬」奪命關鍵

蜜月丟命！30歲正妹網紅騎單車「對撞重機」　婚禮成最後貼文

泰男獨自開車「有東西碰到背」轉頭嚇瘋！　與女屍一路共乘

高溫飆32.5度！日11月大男嬰「遭獨留車上60分鐘」　活活熱死

川普傾向擴大攻伊朗！　擬奪島、炸地下核設施

試探北約底線？普丁驚爆「密謀偷襲」　波蘭、波羅的海國家示警

以為財富自由！54歲大叔擁800萬「提早退休」　隱居鄉村後開始反悔

德版吉賽兒案！男下藥性侵14女「全程錄影留念」　恐60人受害

泰「陰毛可頌」超衝擊！滿滿黑色捲毛　老闆親揭靈感來源

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

Uber傳砸4600億收購foodpanda母公司　全球外送市場大洗牌

曼谷惡火33死！歌手搶救3天亡　警揭「1分鐘內全吞噬」奪命關鍵

蜜月丟命！30歲正妹網紅騎單車「對撞重機」　婚禮成最後貼文

泰男獨自開車「有東西碰到背」轉頭嚇瘋！　與女屍一路共乘

高溫飆32.5度！日11月大男嬰「遭獨留車上60分鐘」　活活熱死

川普傾向擴大攻伊朗！　擬奪島、炸地下核設施

試探北約底線？普丁驚爆「密謀偷襲」　波蘭、波羅的海國家示警

以為財富自由！54歲大叔擁800萬「提早退休」　隱居鄉村後開始反悔

德版吉賽兒案！男下藥性侵14女「全程錄影留念」　恐60人受害

泰「陰毛可頌」超衝擊！滿滿黑色捲毛　老闆親揭靈感來源

律師鄭鴻威拒認當詐團軍師　與同學法官石育恩合作投資非洗錢

張皓崴失誤陷自責　陳傑憲、林子豪暖心開導：哪個學長沒犯過

戰神網羅林庭謙、圖齊傳聞不斷　營運長妙回：讓子彈飛

1歲男童送托3天亡！爸媽接電話：小孩發燒...急衝保母家悲認屍

珍奶排第2！醫列「夜市5大傷腎美食」　他天天吃胖8kg腎功能惡化

台泰聯手破跨國洗錢水房！7期豪宅金主落網　5年狂洗46.9億

許淑華點北市淹水3問題　蔣萬安：提高容受力、增自主防災措施

反對羈押事由「刪除勾串」　法學教授批：荒唐、胡說八道

賀丹成海神狀元　李偉誠曝甘苦談：真的不容易！

快訊／金門海漂死豬驗出非洲豬瘟　豬肉「7天內禁止輸台」

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...

國際熱門新聞

韓股暴跌！20歲男「持刀猛砍財經網紅」洩憤

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

55刀砍死22歲直播主！男粉一審判16年

好市多「被退貨家電」去哪？揭2大去路

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

飛天巨強狂爬　女記者超敬業一幕瘋傳

「性感女弟子爆紅」本尊發文了

男開車轉頭嚇瘋　驚見後座有女屍

川普宣布美軍9月底撤離伊拉克

韓股暴漲暴跌惹民怨！李在明下令整頓槓桿ETF

熱瘋了　他從中國扛冷氣回法國

他搭機遭吸出窗外　臉變形、口鼻流血

觀感翻轉！　4萬人民調：25國對中好感贏美國

更多熱門

相關新聞

賣混油撈3760萬　母子遭起訴求刑5年

賣混油撈3760萬　母子遭起訴求刑5年

融琦國際有限公司涉嫌用國內購買的便宜芥花油，混充假冒成來自義大利的100%橄欖油，在過去兩年以「蒙特樂橄欖油」名義在台銷售獲利超過3760萬元，台北地檢署14日依違反《食安法》等罪嫌，起訴負責人黃月雪與兒子李尚融並求處5年以上徒刑，黃月雪女兒李正琦、司機傅世杰因據實交代犯行，建請從輕量刑。

義大利旅遊夢碎　澳網紅「1天遭綁架2次」

義大利旅遊夢碎　澳網紅「1天遭綁架2次」

西西里島火山噴發　灰柱直衝1.5公里

西西里島火山噴發　灰柱直衝1.5公里

別當失格旅人！　義大利不忍了要開罰

別當失格旅人！　義大利不忍了要開罰

率團走訪米蘭台灣企業　林佳龍：台灣半導體供應鏈積極拓展歐洲版圖

率團走訪米蘭台灣企業　林佳龍：台灣半導體供應鏈積極拓展歐洲版圖

關鍵字：

蜜月意外單車事故網紅身亡義大利山區車禍

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為颱風「紅霞」　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面