蜜月丟命！30歲正妹網紅騎單車「對撞重機」　婚禮成最後貼文

▲ 哈爾蒂希生前最後一則PO文便是甜蜜的婚禮畫面。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利北部山區日前發生一起單車事故，德國網紅哈爾蒂希（Laura Viktoria Härtig）在蜜月旅行途中與一輛重機迎頭對撞，歷經19天搶救仍不治身亡，年僅30歲。

根據《太陽報》，事故發生於義大利南提洛省賽拉山口（Sella Pass），哈爾蒂希騎著公路自由車下山途中，與迎面而來的重機猛烈碰撞，衝擊力道之大甚至將她的自行車攔腰截斷。

她在現場由急救人員施救後，以直升機緊急後送至南提洛省波扎諾（Bolzano）醫院搶救長達19天，後來又被轉送家鄉巴伐利亞的專科診所繼續治療，最終仍於12日離世。

重機騎士則是56歲前世界滑雪冠軍龍加爾迪耶（Peter Runggaldier），過彎時與哈爾蒂希對撞，因重傷被直升機送往特倫托醫院救治。他曾於1991年世界錦標賽奪得滑降項目銀牌，並在1995年摘下超級大曲道世界冠軍頭銜。

事發前幾天，哈爾蒂希才在南提洛山區與丈夫提爾曼（Tillman）完婚，原先計畫蜜月期間一同探索山野美景。她在Instagram上擁有約5.3萬名粉絲，記錄登山與戶外冒險經歷，意外發生前2天分享的最後一則貼文正是婚禮現場的浪漫山景照。

特倫托檢察官已對這起事故展開調查，並評估是否提起刑事訴追。龍加爾迪耶則尚未公開回應此事，但他據報正積極配合警方調查。