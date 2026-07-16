網傳颱風前南市府「偷排黑水」　許仁澤重話：若屬實我下台

▲台南市環保局16日下午在城西掩埋場召開現地會勘說明，駁斥颱風前偷排黑水指控。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對網路流傳台南市府趁颱風前在城西掩埋場「偷排黑水」等指控，台南市環保局16日下午召開現地會勘說明，嚴正否認違法偷排，強調城西掩埋場依法僅掩埋一般生活垃圾，並未掩埋事業廢棄物，環保局長許仁澤更重話表示，若環保局確有違法偷排行為，他願負責辭職下台；若有人因選舉需求刻意造謠抹黑，也應為言論負責。

許仁澤局長表示，城西掩埋場主要處理一般生活垃圾，事業廢棄物均直接送往焚化廠處理。焚化後產生的底渣已全數再利用，飛灰則依法進行固化處理，相關作業均在鋼棚內進行，未來也將持續朝資源化方向推動。

許仁澤指出，城西焚化廠採取廢水零排放設計，廢水均在廠內循環再利用；掩埋場滲出水則經三級RO逆滲透系統處理，確認符合國家放流水標準後，才依法放流或循環使用。

環保局每月均定期進行放流水、地下水、地表水及周邊環境監測，相關結果皆依法公開。市府也將透過第三方學術單位，以科學檢測方式釐清水色變異原因，希望外界理性檢視數據，避免以訛傳訛。

針對外界關切掩埋場堆置高度，以及雨水沖刷物料可能造成污染，許仁澤說明，現場民眾看到的裸露物質，是已熟化、完成篩分的底渣，並非飛灰。

隨著城西焚化廠更新爐開始試燒，垃圾量將不再持續增加，市府將優先去化裸露垃圾及堆置物，依環境部要求逐步縮小裸露面積，加速改善現場環境。



至於潮汐溝排水問題，許仁澤表示，市府6月發現潮汐溝水色出現變化後，立即啟動應變措施，完成掩埋場周邊潮汐溝封閉、阻斷及管阻設施，避免與外部水體接觸。

許仁澤指出，能立即阻絕的部分已優先完成，後續將全面檢討既有管線及排水設施，應封閉者就封閉，必要時增設收集設施，並加速完成改善工程。

環保局表示，未來將持續與地方養殖團體溝通，建立固定聯繫窗口，讓地方掌握市府改善措施與檢測進度，同時傾聽地方意見，持續精進環境治理，守護台江生態及周邊水域環境品質。

此次現勘包括台南市議員郭信良、盧崑福、李中岑及立委謝龍介服務處代表等人到場了解。