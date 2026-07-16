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因應堰塞湖恐溢流　台鐵23:30起「鳳林=光復」停駛

▲▼台鐵宣布太魯閣號、普悠瑪號，因座位太少導致坐位難求，將退出東部幹線營運。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲萬里溪堰塞湖將溢流，台鐵末班車通過後預防性停駛。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

萬里溪堰塞湖今（16日）下午3時發布紅色警戒，台鐵公司表示，今日末班車通過後，晚間11時30分起採取預防性停駛，並針對新萬里溪橋啟動封橋作業。明天首班車是否如期行駛，將視溢流情況評估。

台鐵公司表示，因應林保署發布「萬里溪堰塞湖紅色警戒」，為確保行車安全，台鐵已啟動相關應變機制，除第一時間請花蓮工務單位啟動現場監視並申請慢行作業外，並視溢流風險發展，依據林保署情資，預計7月17日零晨2時達警戒水位高程，因此預計溢流前2小時、今日末班車通過後，晚間11時30分起採取預防性停駛，以及新萬里溪橋封橋作業，確保列車運行安全。

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台鐵進一步說明，若林保署發現水位異常下降或已發生溢流時，將由花蓮分署即時通報，預估第一波洪流約於1小時後抵達鐵路橋「新萬里溪橋」，台鐵公司接獲通報後，將立即採取預防性停駛及封橋作業，降低行車風險。至於明天首班車是否如期發車，將視溢流情況而定，旅客可於乘車前2小時查詢。

根據台鐵「新萬里溪橋封橋疏運應變計畫」，南下對號列車行駛至花蓮站後折返，表定於壽豐站折返之班次則維持原行車計畫；北上對號列車行駛至光復站或瑞穗站折返，並視路線容量機動調整鄰近折返站；光復=新左營間經南迴線，則將視疏運狀況機動加開對號列車；花蓮=鳳林間加開區間車辦理接駁，鳳林=光復間停駛，因公路亦同時封橋，將不辦理公路接駁。

台鐵也公告，7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可辦理全額退票免收手續費。

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