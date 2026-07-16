詐團教戰闖KYC「買幣前先背答案」騙3.6億　主嫌重判22年原因曝

▲假投資詐團狂導客買幣3.6億，幣想負責人施啟仁一審判22年。（翻攝圖／linkedin）

記者黃宥寧／台北報導

虛擬資產業者「幣想科技」負責人施啟仁，被控透過全台加盟門市，協助詐騙集團引導被害人購買泰達幣，再將虛擬資產轉入詐團掌控的錢包，製造金流斷點。士林地院今（16）日宣判，認施涉及485名被害人的加重詐欺及洗錢犯行，受騙金額合計達3億6455萬4989元，另犯非法提供虛擬資產服務罪，應執行有期徒刑22年。

本案由士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，追出有天道盟正義會背景的施啟仁自2022年間起擔任境外虛擬資產交易平台CoinW台灣區負責人，負責平台在台營運，並持續招募加盟股東，在全台設立40餘家幣想實體門市販售泰達幣。

由於CoinW及各加盟門市均未完成金管會洗錢防制登記，法官認相關人員仍提供虛擬資產服務，已觸犯《洗錢防制法》。

然而，施啟仁、楊紀文及王學治明知部分合作對象具有幫派、詐欺或洗錢背景，仍建立合作及分潤模式。詐團先以假投資話術誘騙被害人，再引導他們攜帶大筆現金到幣想門市購買泰達幣。

為了讓交易順利完成，詐團還會事先掌握門市的KYC（客戶身分審查）流程及問題，教導部分被害人如何回答，讓他們通過審核；另有門市未實質執行KYC，便直接讓被害人買幣。

被害人完成交易後，門市將泰達幣轉入其依詐團指示申請的實名制錢包，詐團隨即將泰達幣層層轉往其他匿名、非託管錢包，藉此掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向，製造金流斷點。法院認定，共有485名被害人因此受騙，損失合計逾3.6億元。

合議庭在量刑理由中重話指出，施啟仁正值青壯，卻「不思以合法途徑賺取錢財」，為獲取高額利潤，接洽具有幫派、詐欺及洗錢背景人士，在全台廣設實體門市，導致眾多民眾受害、受騙金額甚鉅，「所為應予非難」。

另指出，施啟仁僅承認幣想加盟門市違反《洗錢防制法》第6條部分犯行，其餘均否認犯罪，且未賠償被害人所受損害，犯後態度不佳。法院就非法提供虛擬資產服務罪判刑1年4月，另就485次加重詐欺犯行分別量刑，最終定應執行有期徒刑22年。

犯罪所得部分，法官估算施啟仁向42家加盟門市收取加盟權利金4200萬元，加上販售泰達幣分得的171萬8505元，合計4371萬8505元，扣除已扣案部分後，其餘均沒收或追徵；另將幣想門市入金機內遭扣案的312萬7350元，認定為洗錢財物而宣告沒收。

但法院並未全盤採納檢方起訴內容，另就1059名被害人部分判決無罪，理由包括欠缺證據、僅有被害人單一指述，或無法證明買幣行為與詐團及幣想公司有關；另有13部分判決公訴不受理。其餘楊紀文、王學治等12名被告，將由法院另行審結。

本案審理規模龐大，士院自今年1月22日至4月16日間，依檢方聲請密集傳喚513名證人。儘管外界可能質疑耗費大量司法資源，但刑事案件攸關被告自由及被害人權益，法院仍須逐一釐清各被害人是否遭詐團指示買幣、交易是否與幣想門市有關，才能分別作出485名被害人部分有罪、1059名被害人部分無罪，以及13部分公訴不受理的判決。也正因經過龐大證據調查，主嫌施啟仁一審遭判22年重刑，才有完整證據作為基礎。