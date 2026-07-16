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雲林記者之家修復啟動　打造新聞文化新地標

▲雲林縣記者之家曾陪伴地方媒體走過手寫新聞、底片沖洗到AI數位時代，是地方新聞史的重要見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣記者之家曾陪伴地方媒體走過手寫新聞、底片沖洗到AI數位時代，是地方新聞史的重要見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「雲林縣記者之家」今（16）日舉行修復再利用工程動工典禮！這座見證地方新聞發展超過半世紀的歷史建築，在歷經歲月洗禮後，終於展開修復工程，由於中央補助未獲核定，雲林縣政府決定自籌1400萬元推動修復，預計明年5月完工，未來將保存珍貴新聞文物與歷史記憶，並結合斗六舊城文化廊帶。

張麗善表示，雲林縣記者之家於2012年登錄為歷史建築，縣府2022年向文化部爭取補助辦理修復及再利用計畫，2024年完成規劃設計後，再向中央申請工程經費卻未獲核定。為避免歷史建築持續老化損壞，縣府決定自行編列1400萬元辦理修復，也感謝縣議會支持預算，讓這項別具意義的文化保存工程得以順利推動。

她指出，文化資產保存不能停留在指定文化資產，更要透過實際修復與活化，才能延續歷史價值。近年縣府持續推動歷史建築修復，目前全縣已有55處歷史建築完成或正在修復，其中斗六雲林溪舊城區周邊已有12處文化資產陸續投入修復與活化。除記者之家外，國民運動中心旁的公務人員單身宿舍及舊收容所也同步進行規劃設計，逐步串聯斗六舊城文化景觀。

張麗善表示，記者之家保存的不只是一棟建築，更是一段地方新聞發展史。從早年記者以鋼筆手寫新聞稿、暗房沖洗照片，再趕搭火車寄送稿件，到後來傳真機、電腦及數位媒體普及，乃至今日AI科技協助新聞採編，這棟建築一路見證新聞產業的變遷，也承載無數地方記者共同奮鬥的歲月。

修復工程將依循「修舊如舊」、「最小干預」原則，保留建築原貌及歷史特色，未來除展示新聞文物，也將規劃媒體交流、教育推廣及公共活動空間，讓更多民眾認識地方新聞發展歷程。縣議會議長黃凱表示，修復完成後，不僅能妥善保存珍貴文化資產，也將成為斗六新的文化地標，展現雲林重視新聞自由、文化保存與歷史傳承的成果。

立委張嘉郡則表示，記者之家外觀宛如一架鋼琴，是極具特色的現代主義建築，深具辨識度。未來可規劃新聞文物展示、媒體交流及公共活動等多元功能，吸引更多民眾及外縣市媒體前來參訪，讓地方新聞文化持續向下扎根。

雲林縣文化觀光處長謝明璇表示，修復完成後，記者之家將串聯行啟記念館、太平老街、籽公園及雲林溪等文化景點，形成完整的斗六舊城文化廊帶，除成為新聞文化展示空間，也將作為媒體、公民交流及公共參與平台，讓歷史建築重新走入市民生活，賦予文化資產新的生命力。

▲雲林縣記者之家曾陪伴地方媒體走過手寫新聞、底片沖洗到AI數位時代，是地方新聞史的重要見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善主持動工典禮，與立委張嘉郡、縣議會議長黃凱等人共同見證歷史建築展開修復。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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