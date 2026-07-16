桃市農業局推生物可分解農膜　蘇俊賓：兼顧農產品質環保三贏

▲桃園市農業局最近舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓等人觀察可分解農膜應用情形。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局最近舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓表示，市府近年力推可分解農膜應用技術，其中觀音、大園與新屋區為北臺灣重要瓜果產區，瓜果類作物栽培面積廣達223公頃，農膜使用需求高，但使用後回收、清理及廢棄處理，長期以來都是農友面臨實際課題。市府推動生物可分解農膜應用試驗，期盼減輕後端處理負擔，朝友善環境及農業永續方向邁進。

▲桃園市副市長蘇俊賓等人對可分解農膜應用非常看好。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，桃園過去在楊梅仙草田導入紙膜試驗，累積良好成果，因不同作物栽培條件各異，市府與工研院與在地農友合作，選定瓜果產區作為示範場域，透過不同材質與田間條件測試，逐步找出最符合桃園農業現場需求的應用模式。推動農業創新不僅要符合環保趨勢，更要讓農友感受到作物生長穩定、田間施作省力及廢棄處理便利等實質效益。

蘇俊賓強調，未來市府將持續依據試驗成果滾動調整，結合中央農糧署、工研院及農會系統等資源，協助農友導入更友善且有效率的農業資材，創造農民收益、產業發展與環境永續三贏。

▲桃園市副市長蘇俊賓等人針對可分解農膜應用都表贊同與支持。（圖／市府新聞處提供）

農業局長陳冠義說明，市府結合工研院推動研發生物可分解農膜，經測試驗證，生物可分解農膜可轉化為水及二氧化碳，不會對土壤生態造成不良影響；相較於傳統PE農膜處理每公斤約產生6.73公斤二氧化碳當量（CO₂e），生物可分解農膜可透過堆肥處理、生質含量調整達到減碳效益，減碳幅度逾60%，目前與桃市青創團隊持續研究廢竹木纖維再利用，提高農膜生質材料比，研發出更減碳的環保材質。