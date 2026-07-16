　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃市農業局推生物可分解農膜　蘇俊賓：兼顧農產品質環保三贏

▲桃園市農業局最近舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓等人觀察可分解農膜應用情形。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市農業局最近舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓等人觀察可分解農膜應用情形。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局最近舉辦「桃園市生物可分解農膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓表示，市府近年力推可分解農膜應用技術，其中觀音、大園與新屋區為北臺灣重要瓜果產區，瓜果類作物栽培面積廣達223公頃，農膜使用需求高，但使用後回收、清理及廢棄處理，長期以來都是農友面臨實際課題。市府推動生物可分解農膜應用試驗，期盼減輕後端處理負擔，朝友善環境及農業永續方向邁進。

▲桃園市副市長蘇俊賓等人對可分解農膜應用非常看好。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓等人對可分解農膜應用非常看好。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，桃園過去在楊梅仙草田導入紙膜試驗，累積良好成果，因不同作物栽培條件各異，市府與工研院與在地農友合作，選定瓜果產區作為示範場域，透過不同材質與田間條件測試，逐步找出最符合桃園農業現場需求的應用模式。推動農業創新不僅要符合環保趨勢，更要讓農友感受到作物生長穩定、田間施作省力及廢棄處理便利等實質效益。

蘇俊賓強調，未來市府將持續依據試驗成果滾動調整，結合中央農糧署、工研院及農會系統等資源，協助農友導入更友善且有效率的農業資材，創造農民收益、產業發展與環境永續三贏。

▲桃園市副市長蘇俊賓等人針對可分解農膜應用都表贊同與支持。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓等人針對可分解農膜應用都表贊同與支持。（圖／市府新聞處提供）

農業局長陳冠義說明，市府結合工研院推動研發生物可分解農膜，經測試驗證，生物可分解農膜可轉化為水及二氧化碳，不會對土壤生態造成不良影響；相較於傳統PE農膜處理每公斤約產生6.73公斤二氧化碳當量（CO₂e），生物可分解農膜可透過堆肥處理、生質含量調整達到減碳效益，減碳幅度逾60%，目前與桃市青創團隊持續研究廢竹木纖維再利用，提高農膜生質材料比，研發出更減碳的環保材質。

 【更多新聞】

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

桃園「佛系交警」涉圖利罪起訴　取締嚴重違規卻「輕罰」被抓包

►國3龍潭段6車連環撞！瑪莎拉蒂追尾前車　後方煞不住4車撞一堆

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／3檔台股「抓去關」　新名單出爐
成大教授梁文韜　宣布參選縣長！
玄濟宮強拆倒數！尬電師父喊「拆就拆我不在乎」：找個足球場
快訊／TPBL職籃新人選秀會　共8人中選
世界盃冠軍賽「看好西班牙 or 阿根廷？」　網喊：太扯了
快訊／環球水泥阿蓮廠驚悚意外　員工手捲入機台
英媒細數阿根廷31項爭議舉動　怒批「盡耍下三濫手段」
快訊／台籃史上最強選秀狀元來了！　海神挑選賀丹
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中十大伴手禮集結大遠百　展售14天搶攻暑假送禮商機

桃市農業局推生物可分解農膜　蘇俊賓：兼顧農產品質環保三贏

網傳颱風前南市府「偷排黑水」　許仁澤重話：若屬實我下台

雲林記者之家修復啟動　打造新聞文化新地標

2026番路「嘉有喜柿」路跑報名將滿　運動結合產業推廣在地優鮮

雲科大赴日本拓展永續版圖　攜手岩手打造國際志工實踐基地

台南首爾食品展創逾2億元商機　8業者搶進韓國市場

行政執行服務免奔波　花蓮南區及離島設22處視訊據點

日本能美市訪團拜會台南市府　黃偉哲盼開展體育產業交流

議員都按讚！潮州警社區治安會議獲五星好評　警民攜手拚治安

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

台中十大伴手禮集結大遠百　展售14天搶攻暑假送禮商機

桃市農業局推生物可分解農膜　蘇俊賓：兼顧農產品質環保三贏

網傳颱風前南市府「偷排黑水」　許仁澤重話：若屬實我下台

雲林記者之家修復啟動　打造新聞文化新地標

2026番路「嘉有喜柿」路跑報名將滿　運動結合產業推廣在地優鮮

雲科大赴日本拓展永續版圖　攜手岩手打造國際志工實踐基地

台南首爾食品展創逾2億元商機　8業者搶進韓國市場

行政執行服務免奔波　花蓮南區及離島設22處視訊據點

日本能美市訪團拜會台南市府　黃偉哲盼開展體育產業交流

議員都按讚！潮州警社區治安會議獲五星好評　警民攜手拚治安

快訊／金錢豹袁昶平突遭提訊2千萬交保　僅押22天...妻續押看守所

台鐵「海風號」甜點列車拋錨卡半途　七堵=四腳亭單線行車

抗議巴紐「片面宣布」關閉我駐處　外交部：持續交涉、駐處維持運作

台中十大伴手禮集結大遠百　展售14天搶攻暑假送禮商機

3檔「抓去關」新名單　被動元件信昌電明起關到7／30

昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」！　雨水橫向掃射居民還被吹飛

新竹山區災後復原中！青蛙石園區暫停開放　多條步道封閉勿闖

邱邦生涯首打席敲安曾總讚「把握住機會」　何品室融升一軍再等等

《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了

陸委會：2警員赴陸遭國安盤查　刺探關鍵基礎設施資訊

孟子義宣傳《百花殺》衣服被勾住　戲中劇情真實上演XD

地方熱門新聞

快訊／拖吊車國道撞扁　男明顯死亡

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

中信兄弟強打反詐！嘉市警「165開球」守護球迷

2026桃園電影節　首辦國際科技論壇

南投縣家庭暴力防治宣導活動7／18竹山紫南宮登場

南投翁颱風天巡田卻失聯　警冒風雨尋獲

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

台南愛文芒果香飄日本校園學童手繪感謝畫冊萌翻黃偉哲

排灣族調查站主任返鄉　用族語宣導反賄選

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者全數掛牌投保未見明顯改裝

第一作戰區聯合防禦操演　模擬敵情威脅戰術轉移

南消新市消防隊進廠1對1教外籍移工穿消防衣

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

擅用無人機不犯險　弘光科大輔導志工考照

更多熱門

相關新聞

巴威強颱逼近！桃園農業局啟動防颱機制

巴威強颱逼近！桃園農業局啟動防颱機制

針對強颱「巴威」逐步逼近台灣，桃園市農業局今（9）日全面啟動農業防颱應變機制，通知各區公所、農漁會、產銷班及養殖業者加強防災整備外，局長陳冠義前往轄區稻田、農園、設施蔬菜園、桃園果菜市場及相關農業場域視察防颱措施與民生蔬菜供應情形。陳冠義指出，目前桃園果菜市場已備妥95公噸滾動式冷凍蔬菜倉儲，視需求機動調度，確保颱風期間農業生產及市場供應穩定。

機捷進站音樂不一樣　蘇俊賓：聽見桃園的聲音

機捷進站音樂不一樣　蘇俊賓：聽見桃園的聲音

蘇俊賓手繪桃園地景節十年策展藍圖　

蘇俊賓手繪桃園地景節十年策展藍圖　

桃園兒童美術館展覽開幕　小朋友摸藝術不再禁忌

桃園兒童美術館展覽開幕　小朋友摸藝術不再禁忌

高風險場所管理再擴大　桃園31家倉儲業者受影響

高風險場所管理再擴大　桃園31家倉儲業者受影響

關鍵字：

生物可分解農膜市府農業局蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

快訊／8級強風！　午後雨最大

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面