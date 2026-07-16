金門海漂豬驗出非洲豬瘟　農業部：暫停輸出1周

▲金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒陽性。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

本周二（14日）金門金湖鎮沙灘發現1頭海漂豬隻屍體，非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，經採樣檢驗確定為非洲豬瘟陽性，為今年首例，金門防疫所已針對與該豬隻接觸人員、車輛及器械完成全面消毒，今日起公告擴大暫停金門豬肉及其加工產品輸往台灣及其他離島，至少須連續1周無疫情發生才能解除管制。

農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）在本周二下午接獲海巡署通報，金門縣金湖鎮新頭沙灘發現1頭海漂豬隻屍體。金門縣防疫所接獲通報後，立即派員前往現場採樣，並依標準作業程序就地完成焚燒掩埋處理，同時針對周邊環境進行全面清潔消毒，在採集檢體並親送農業部獸醫研究所檢驗後，確定為非洲豬瘟病毒核酸陽性，並正進一步進行病毒基因序列分析與比對。

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應變中心表示，這次海漂豬事件可能與近日氣候條件高度相關。受日前巴威颱風外圍環流及海流影響，金門地理位置鄰近中國大陸福建省、廈門市及九龍江等主要出海口，研判豬隻屍體可能隨強風及海流漂抵金門岸際。

應變中心進一步指出，農業部原已公告禁止金門活豬輸往台灣本島及其他離島。為強化風險控管，今日再公告擴大暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，才能解除相關管制措施。

應變中心表示，自從107年起迄今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計21例，114年發生2例，本案例為115年首例。為因應本次海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣防疫所依標準程序將發現地點半徑10公里內共25場養豬場列為管制健康訪視對象，於今日已完成所有豬場健康訪視工作，確認全部豬隻健康均良好。