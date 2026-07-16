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長榮張國華涉內線交易！賺21億僅1.2億交保　吹哨律師曝關鍵隱憂

▲檢舉律師林正疆。（圖／林正疆提供）

▲檢舉律師林正疆是長榮股東之一，認為交保金額太低，恐難發揮實質約束力。（圖／林正疆提供）

記者游瓊華／台中報導

長榮集團張國華捲入長榮海運內線交易疑雲，引發社會高度關注！台北地檢署檢察官日前複訊後諭知張國華以1.2億元天價交保，並接受科技監控及限制出境出海。不過，檢舉此案的律師林正疆質疑，張國華身價高達852億元，對比檢方認定逾21億元的擬制性犯罪所得，這筆交保金恐難確保後續偵查不受干擾。

身為股東的林正疆律師指出，本案社會關注度極高，關鍵在於檢方認定的擬制性獲利約21.1億元，若依後續市值推估，帳面利益可能更驚人。他強調，不論最終如何計算，該金額已遠遠超過《證券交易法》中1億元的加重刑責門檻。

▲▼長榮海運內線交易案，張國華移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲長榮海運爆發內線交易案，董事張國華遭檢察官諭知1億2000萬元天價交保。（資料圖／記者劉昌松攝）

林正疆不諱言，張國華在長榮體系擁有極高的地位、資源與人脈，檢方是否能確保相關證人、公司內部文件及電子資料不被更動，是目前最大的隱憂。由於此案牽涉家族成員與公司高層，最擔心的就是共犯或關係人「對齊說法」，或是關鍵的交易指示、會議紀錄與通訊紀錄等資料在偵查期間消失。

根據《證券交易法》第157條之1規定，公司董事、大股東等內部人，在消息明確後不得買賣股票。林正疆提醒，內線交易基本刑責為3年以上、10年以下；若犯罪獲取財物或財產利益達1億元以上，刑責將提高為7年以上有期徒刑。若張國華罪名成立，恐面臨7年以上的重刑。

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