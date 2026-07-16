竊賊「1夜來2趟」停留4小時！偷走男大生存錢筒　留學零用沒了

▲雲林虎尾鎮三合里一處民宅遭竊，監視器拍下竊賊兩度進出屋內。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林虎尾鎮三合里一處民宅日前遭竊，一名竊賊疑似熟悉地形，開門鎖侵入屋內，兩度進出民宅十分囂張，甚至從11日晚間到12日凌晨在屋內停留超過4小時，最後抱走一只裝有5000多元零錢的存錢筒，再騎乘折疊腳踏車離去。遭竊的男大生表示，失竊的是自己花了兩年多辛苦存下、準備碩士畢業後出國使用的零用錢，「真的很心痛」。

男大生將監視器畫面上傳網路指出，竊賊11日晚間7時16分首次闖入屋內，直到晚間10時27分才離開；未料12日凌晨3時59分又再度返回，這次則停留約40分鐘，直到凌晨4時39分抱著一個黑色袋子離去，袋內疑似就是他被偷的存錢筒，犯案過程全程戴著口罩，事後騎乘一輛小折疊腳踏車逃離現場。

▲雲林虎尾鎮三合里一處民宅遭竊，監視器拍下竊賊兩度進出屋內。（圖／記者游瓊華翻攝）

男大生表示，存錢筒裡的5000多元雖然金額不算龐大，卻是一枚枚零錢慢慢累積而來，已經存了兩年多，原本打算作為明年碩士畢業出國時的零用錢，如今一夕遭竊，讓他相當失落。他也認為竊嫌行徑熟練、來去自如，懷疑可能是熟門熟路的慣犯。

監視器畫面近日被分享到地方臉書社團，引發不少網友議論，也有人擔心竊嫌可能再次犯案。男大生除提醒附近居民夜間務必確認門窗是否確實上鎖，不要讓歹徒有機可乘，也呼籲若有人發現可疑人士或掌握相關線索，可提供警方協助偵辦，並盼警方加強周邊巡邏，避免再有住戶受害。

虎尾警分局表示，本月12日晚間10時許接獲報案，民眾返家後發現屋內一只裝有約新台幣5000元零錢的存錢筒遭竊，警方獲報後立即派員到場勘查，並調閱案發現場及周邊監視器影像，經擴大比對分析後，目前已鎖定特定涉案對象，正積極查緝到案中。

▲男大生指出，存錢筒放書桌上遭竊。（圖／記者游瓊華翻攝）