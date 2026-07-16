新北警匪追逐畫面！車手衝撞狂逃...警破窗抓人起出贓款K毒

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區今（16日）下午3時許，板橋警分局偵查隊掌握線報，前往漢生東路特專三停車場圍捕詐欺車手。未料，涉案的一對男女車手見警靠近，竟瘋狂踩油門「衝撞警車」並加速逃逸。警方展開圍捕，最終在觀光街將車輛攔停，當場逮捕20歲黃姓男子及44歲劉女，並起獲40多萬贓款與毒品K他命。全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險（毒駕）及妨害公務等罪移送法辦。

▲板橋便衣警使用警棍敲破車窗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

板橋警分局偵查隊日前接獲詐欺案件，經與被害人配合監控與佈線，掌握車手將在今天下午在板橋區漢生東路（特專三停車場）進行現金交付。大批便衣偵查佐隨即前往現場埋伏。下午3時許，劉姓女子與黃姓男子現身，正要取走被害人交付的現金，埋伏同仁見時機成熟，立即一擁而上。劉、黃2人為了保住贓款，竟狗急跳牆迅速跳上停在一旁的小客車，猛踩油門衝撞企圖突圍，隨後在市區大馬路上蛇行狂飆逃逸。

板橋分局偵查隊立即駕車在後方尾隨死咬，雙方在板橋街頭展開驚險追逐，最後，尾隨的偵查佐看準時機，在板橋區觀光街20號前，配合趕來的支援警力，以警車前後夾擊的方式，強行將犯嫌駕駛的小客車擋下。員警隨即持警棍敲破車窗，並將車上的黃男、劉女強行拉下車、壓制。警方在車內起獲贓款共40多萬元、毒品K他命及犯罪用手機等物。全案訊後依妨害公務、詐欺、洗錢防制法及公共危險罪（毒駕），將劉女、黃男2人移送新北地檢署偵辦。

▼便衣警喝令後座劉女下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）