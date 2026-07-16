不滿「代孕」脫鉤審查　陳昭姿痛批：民進黨冷血丟包不孕家庭

▲人工生殖法再闖關，委員會表決通過代孕脫鉤審查。（圖／記者趙于婷攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（16日）審查《人工生殖法修正》草案，民眾黨團提案納入「代理孕母」，最終委員會表決，以贊成者7人、反對者2人，多數贊成通過變更議程，決定脫鉤。對此，民眾黨立委陳昭姿不滿痛批，民進黨強硬將代孕強行排除，等於直接沒收不孕女性及家庭追求生育的權利，實質上就是將不孕家庭冷血丟包，讓無數渴望孩子卻無法生育的微弱聲音，再次被埋沒，民進黨，為什麼要剝奪不孕家庭的生育權？賴清德總統，請問這就是你領導的民主進步黨？

陳昭姿表示，今天衛環委員會排審《人工生殖法》，但在會議一開始，民進黨就憑藉人數優勢發動突襲，強行通過變更議程的表決，將代理孕母議題自修法中硬生生脫鉤。

陳昭姿表示，自己必須重申，《人工生殖法》的立法精神，本是為了幫助深受煎熬的不孕者，因此在民眾黨的法案中，將這些極需協助的不孕者納入；而自己也一向支持女同志伴侶與單身女性能圓生育夢，即使他們並非不孕症患者，自己也有納入法案中。

陳昭姿說，但令人無法接受的是，民進黨卻選擇強硬將代孕強行排除，這等於直接沒收了不孕女性及家庭追求生育的權利，完全沒有照顧到不孕者的真實需求。

陳昭姿指出，針對代理孕母條款，民眾黨團早已提出嚴謹的制度設計，並設下多道防線來防範商業化與剝削，內容明定「無償互助」原則、醫療資格審查、孕母的完全自主決定權、雙律師與公證保障、金流專款專戶管理等，兼顧生育權與各方權益，尤其是兒童最佳利益。

陳昭姿提到，2002年時任立委的賴清德總統，就曾提案修法推動代孕合法化，主張二十歲到四十歲、曾生育過的婦女，只要通過專業評估就能擔任代理孕母。

陳昭姿說，更不用說，現在的行政院，明知天生無子宮或子宮因病變而摘除的婦女，是標準的「不孕症」範圍，他們的憲法上生育權是應該被保障的。但在現在的行政院版草案卻是兩手一攤，毫不重視。民進黨的立委們也無視這類國人的權益，用程序表決沒收今天被好好討論的可能。

陳昭姿說，修法不該剝奪女性自主選擇代孕的權利，今天委員會上，民進黨強勢表決通過的脫鉤決定，實質上就是將不孕家庭冷血丟包，讓無數渴望孩子卻無法生育的微弱聲音，再次被埋沒。

陳昭姿批評，當年的賴清德立委沒有丟包不孕的女性，如今執政的民進黨卻轉了個彎，用一句反對代理孕母，就要轉身沒收不孕家庭的權利，這已經不是民主進步黨，而是標準的退步行為。

陳昭姿質疑，賴清德總統，請問這就是你領導下的民主進步黨嗎？