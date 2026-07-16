2026番路「嘉有喜柿」路跑報名將滿　運動結合產業推廣在地優鮮

▲▼ 嘉義縣第四屆嘉有喜柿路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度的嘉義縣番路鄉年度盛事「嘉有喜柿路跑」即將熱鬧登場！本次活動不僅融合「珍惜水資源」理念，更結合體育署「運動愛台灣」計畫、在地頂級柿子產業與阿里山高山茶文化。活動報名極為熱烈，主辦單位呼籲全國熱愛運動與旅遊的民眾把握最後機會，共同體驗兼具健康與知性的秋日嘉義之旅。

嘉義縣政府教育處副處長顏廷育代表縣府出席並致詞指出，本屆「嘉有喜柿路跑」已邁入第四屆，活動規劃年年滾動修正、越辦越好。顏廷育表示，此活動與「運動愛台灣」計畫完美結合，旨在推廣規律運動並促進國人健康，加上番路鄉的水柿品質冠全台，全台灣有將近70%至80%的柿子都來自番路鄉，是縣府極力推薦的『嘉義優鮮』品牌保證。這次路跑不僅結合了優質的在地柿子產業，還融入了高山茶席與豐富的觀光資源，非常適合家庭前來一日遊。

▲番路鄉長蕭博勝（圖左4）感謝贊助商 。（圖／記者翁伊森攝）

顏廷育更透露，本活動人氣一年比一年旺，去年便吸引了數千名跑者共襄盛舉，今年報名一開放更是近乎額滿，呼籲有興趣的民眾一定要加快手腳搶下名額。

番路鄉長蕭博勝則表示，為了給予全國跑者最佳的賽道體驗，今年在颱風過後，鄉公所清潔隊與同仁以驚人效率在最短時間內恢復賽道整潔，獲得許多提早抵達跑者的盛讚。

蕭博勝強調，今年活動的一大亮點是首創的「阿里山茶之道－頂頂雲海茶風雅賢」茶席體驗。過去活動多偏重推廣平地的柿子，今年特別將山上的好茶帶下山，邀請專業茶藝師在現場親自沖泡，讓跑者在揮汗完賽後，能坐下來品茗、吃柿子、聽故事，深刻感受番路獨特的人情溫度。

▲縣府教育處副處長顏廷育鼓勵大家持續運動，報名這次賽事。（圖／記者翁伊森攝）

本次路跑特別從「阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心」出發，賽道沿途可欣賞觸口溪谷的清澈水色與牛埔仔愛情大草原。主辦單位也誠意滿滿，準備了多項超值完賽禮，包括柿子寶寶乾爽透氣吸機能紀念上衣、神清氣爽茄芷袋、正值時令的番路鮮柿、冰涼特產柿餅雪糕、頂級「番路御茶葉（春茶）」禮盒及精緻紀念獎牌。