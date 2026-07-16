　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026番路「嘉有喜柿」路跑報名將滿　運動結合產業推廣在地優鮮

▲▼ 嘉義縣 第四屆嘉有喜柿路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣第四屆嘉有喜柿路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度的嘉義縣番路鄉年度盛事「嘉有喜柿路跑」即將熱鬧登場！本次活動不僅融合「珍惜水資源」理念，更結合體育署「運動愛台灣」計畫、在地頂級柿子產業與阿里山高山茶文化。活動報名極為熱烈，主辦單位呼籲全國熱愛運動與旅遊的民眾把握最後機會，共同體驗兼具健康與知性的秋日嘉義之旅。

▲▼ 嘉義縣 第四屆嘉有喜柿路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府教育處副處長顏廷育代表縣府出席並致詞指出，本屆「嘉有喜柿路跑」已邁入第四屆，活動規劃年年滾動修正、越辦越好。顏廷育表示，此活動與「運動愛台灣」計畫完美結合，旨在推廣規律運動並促進國人健康，加上番路鄉的水柿品質冠全台，全台灣有將近70%至80%的柿子都來自番路鄉，是縣府極力推薦的『嘉義優鮮』品牌保證。這次路跑不僅結合了優質的在地柿子產業，還融入了高山茶席與豐富的觀光資源，非常適合家庭前來一日遊。

▲▼ 嘉義縣 第四屆嘉有喜柿路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲番路鄉長蕭博勝（圖左4）感謝贊助商 。（圖／記者翁伊森攝）

顏廷育更透露，本活動人氣一年比一年旺，去年便吸引了數千名跑者共襄盛舉，今年報名一開放更是近乎額滿，呼籲有興趣的民眾一定要加快手腳搶下名額。

番路鄉長蕭博勝則表示，為了給予全國跑者最佳的賽道體驗，今年在颱風過後，鄉公所清潔隊與同仁以驚人效率在最短時間內恢復賽道整潔，獲得許多提早抵達跑者的盛讚。

蕭博勝強調，今年活動的一大亮點是首創的「阿里山茶之道－頂頂雲海茶風雅賢」茶席體驗。過去活動多偏重推廣平地的柿子，今年特別將山上的好茶帶下山，邀請專業茶藝師在現場親自沖泡，讓跑者在揮汗完賽後，能坐下來品茗、吃柿子、聽故事，深刻感受番路獨特的人情溫度。

▲▼ 嘉義縣 第四屆嘉有喜柿路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲縣府教育處副處長顏廷育鼓勵大家持續運動，報名這次賽事。（圖／記者翁伊森攝）

本次路跑特別從「阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心」出發，賽道沿途可欣賞觸口溪谷的清澈水色與牛埔仔愛情大草原。主辦單位也誠意滿滿，準備了多項超值完賽禮，包括柿子寶寶乾爽透氣吸機能紀念上衣、神清氣爽茄芷袋、正值時令的番路鮮柿、冰涼特產柿餅雪糕、頂級「番路御茶葉（春茶）」禮盒及精緻紀念獎牌。

▲▼ 嘉義縣 第四屆嘉有喜柿路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／3檔台股「抓去關」　新名單出爐
成大教授梁文韜　宣布參選縣長！
玄濟宮強拆倒數！尬電師父喊「拆就拆我不在乎」：找個足球場
快訊／TPBL職籃新人選秀會　共8人中選
世界盃冠軍賽「看好西班牙 or 阿根廷？」　網喊：太扯了
快訊／環球水泥阿蓮廠驚悚意外　員工手捲入機台
英媒細數阿根廷31項爭議舉動　怒批「盡耍下三濫手段」
快訊／台籃史上最強選秀狀元來了！　海神挑選賀丹
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中十大伴手禮集結大遠百　展售14天搶攻暑假送禮商機

桃市農業局推生物可分解農膜　蘇俊賓：兼顧農產品質環保三贏

網傳颱風前南市府「偷排黑水」　許仁澤重話：若屬實我下台

雲林記者之家修復啟動　打造新聞文化新地標

2026番路「嘉有喜柿」路跑報名將滿　運動結合產業推廣在地優鮮

雲科大赴日本拓展永續版圖　攜手岩手打造國際志工實踐基地

台南首爾食品展創逾2億元商機　8業者搶進韓國市場

行政執行服務免奔波　花蓮南區及離島設22處視訊據點

日本能美市訪團拜會台南市府　黃偉哲盼開展體育產業交流

議員都按讚！潮州警社區治安會議獲五星好評　警民攜手拚治安

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

台中十大伴手禮集結大遠百　展售14天搶攻暑假送禮商機

桃市農業局推生物可分解農膜　蘇俊賓：兼顧農產品質環保三贏

網傳颱風前南市府「偷排黑水」　許仁澤重話：若屬實我下台

雲林記者之家修復啟動　打造新聞文化新地標

2026番路「嘉有喜柿」路跑報名將滿　運動結合產業推廣在地優鮮

雲科大赴日本拓展永續版圖　攜手岩手打造國際志工實踐基地

台南首爾食品展創逾2億元商機　8業者搶進韓國市場

行政執行服務免奔波　花蓮南區及離島設22處視訊據點

日本能美市訪團拜會台南市府　黃偉哲盼開展體育產業交流

議員都按讚！潮州警社區治安會議獲五星好評　警民攜手拚治安

台鐵「海風號」甜點列車拋錨卡半途　七堵=四腳亭單線行車

抗議巴紐「片面宣布」關閉我駐處　外交部：持續交涉、駐處維持運作

台中十大伴手禮集結大遠百　展售14天搶攻暑假送禮商機

3檔「抓去關」新名單　被動元件信昌電明起關到7／30

昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」！　雨水橫向掃射居民還被吹飛

新竹山區災後復原中！青蛙石園區暫停開放　多條步道封閉勿闖

邱邦生涯首打席敲安曾總讚「把握住機會」　何品室融升一軍再等等

《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了

陸委會：2警員赴陸遭國安盤查　刺探關鍵基礎設施資訊

擁香港居民證宣布參選金門縣長　梁文韜喊「永久停戰」設自治區

【你是誰！】歐告被鏡子中的自己嚇到氣噗噗狂吠XD

地方熱門新聞

快訊／拖吊車國道撞扁　男明顯死亡

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

中信兄弟強打反詐！嘉市警「165開球」守護球迷

2026桃園電影節　首辦國際科技論壇

南投縣家庭暴力防治宣導活動7／18竹山紫南宮登場

南投翁颱風天巡田卻失聯　警冒風雨尋獲

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

台南愛文芒果香飄日本校園學童手繪感謝畫冊萌翻黃偉哲

排灣族調查站主任返鄉　用族語宣導反賄選

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者全數掛牌投保未見明顯改裝

第一作戰區聯合防禦操演　模擬敵情威脅戰術轉移

南消新市消防隊進廠1對1教外籍移工穿消防衣

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

擅用無人機不犯險　弘光科大輔導志工考照

更多熱門

相關新聞

台北馬12月開跑　金標規格挑戰SUB 3

台北馬12月開跑　金標規格挑戰SUB 3

全台跑友引頸期盼的年度路跑盛事「2026臺北馬拉松」，確定將於12月20日上午6時30分在臺北市政府前廣場點燃戰火！臺北市政府今（3）日正式宣告，賽事將延續世界田徑總會金標籤最高規格，最受關注的馬拉松組將於今日下午4時起開放登記抽籤，勢必再度引發搶報熱潮。

9歲兒陪跑在眼前被輾死！無照男自首減刑　父悲：無法接受

9歲兒陪跑在眼前被輾死！無照男自首減刑　父悲：無法接受

桃園2026石門楓半馬開放報名　邀全國跑者體驗最美賽道

桃園2026石門楓半馬開放報名　邀全國跑者體驗最美賽道

頂住梅雨奪冠！黃昶升稱霸阿里山製茶賽

頂住梅雨奪冠！黃昶升稱霸阿里山製茶賽

茶香肉包＋檸檬紅茶凍！番路農會新品亮相

茶香肉包＋檸檬紅茶凍！番路農會新品亮相

關鍵字：

嘉有喜柿番路鄉路跑阿里山茶嘉義優鮮

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

快訊／8級強風！　午後雨最大

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面