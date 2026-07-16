肯德基飲料驚見「一坨白色異物」　業者：內部正在了解中

▲肯德基飲料驚見一大坨白色異物。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

一位民眾在網上爆料，朋友在肯德基嘉義忠孝店購買分享餐，卻在封膜的飲料杯裡看到一大坨白色異物，「太生氣又太崩潰！」此事引發討論，不少網友直呼「太扯」、「好噁」。對此，業者僅表示，「目前內部正在了解中。」

一位民眾在Threads發文指出，「這事件是幫我朋友發聲的，當我看到朋友傳給我的時候，只有震撼而已。」貼文中提到，朋友在14日晚上於肯德基嘉義忠孝店購買全家餐回家，準備喝飲料時卻在杯子裡面看到一大坨白色的混濁異物，「真的太生氣又太崩潰！」

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民眾表示，「當下真的是捏了一把冷汗，還好大人有先看清楚，不然小朋友如果插了吸管直接喝下肚，後果真的不堪設想！」「餐飲品管到底是怎麼做的？這麼大一團異物竟然都沒有人發現就封杯交給客人？」他也提到發票明細都完整保留，後續將會向衛生局檢舉並聯繫總公司客服。

貼文一出引發熱烈討論，網友紛紛留言「哪個員工擤了鼻涕沒丟準，進煮茶鍋了吼」、「那坨感覺是泡爛的衛生紙呀」、「怎麼那麼噁心」、「這好扯啊」、「好噁」、「最近食安很糟糕」。

對此，《ETtoday新聞雲》向肯德基求證，業者僅回應，「肯德基非常重視此情況，目前內部正在了解中。」