紅霞颱風估明天生成「恐只活1天」　下周還有熱帶系統發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD12今天下午生成，預計明天增強為颱風「紅霞」，由於環境不利於發展，生命期可能只有1天，對台灣沒有影響，但下周恐還有其他系統發展機率。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天至下周一西南風影響，水氣較多，明、後天南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部有零星雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

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張承傳指出，下周日至周一水氣增多，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢機率，午後北部地區及其他山區也有局部大雨。下周二至周四水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部及東部山區有局部大雨機率，另外，下周二清晨至上午南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

▲熱帶性低氣壓TD12。（圖／氣象署提供）

至於今天下午生成的熱帶性低氣壓TD12，他指出，預計明天增強為颱風「紅霞」，由於環境不利於發展，增強後很快又會減弱，生命期只有約1天，對台灣沒有影響，但該處仍為低壓帶，下周可能還會有其他系統發展。

溫度方面，他表示，未來一周各地高溫32至35度，大台北、花東縱谷及中南部近山區有36度高溫。另外，明天東南部地區有局部焚風發生的機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）