一票人自曝中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

▲新冠疫情持續升溫，不少網友自述出現喉嚨疼痛等症狀。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者劉維榛／綜合報導

新冠最快本週進流行期！疾管署14日公布，國內上周新冠門急診就診達2811人次，較前一周增加34.4%，已連續5周上升，預估8月中下旬可能達到高峰。一名網友崩潰直呼，最近喉嚨劇痛、感冒等症狀，甚至超多人自述看完大巨蛋演唱會後不適，「大巨蛋真的是毒窟，喉嚨開始痛了」。

新冠連5周升溫！疾管署示警8月中下旬恐破5萬人次



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疾管署副署長曾淑慧指出，最快本周就會進入流行期，8月中下旬達到高峰，屆時單周就診上看5萬人次，提醒民眾做好自主防疫措施，接種本季新冠疫苗。對此，有網友在Threads發文提醒，即使天氣悶熱，出門仍應盡量戴好口罩，降低感染風險。

留言區隨即釣出一票苦主回報，「TMD我也中了，且是莫名其妙就中了，身旁的人頂多就是感冒不舒服而已，結果我的症狀還更像新冠。醫生說最近很多病毒型感冒，說穿了就是新冠，已服用清冠治療中」、「我6/16開始不舒服的，每天戴口罩，就是一堆咳嗽的人不戴口罩，真的很可惡」、「上週中鏢，醫生說喉嚨爆炸痛是這次新冠的明顯症狀」、「今天聽到朋友請假在家，也嚇了一跳，真的都已忘記還有這個病毒」。

無獨有偶，另一名網友也在Threads崩潰狂呼，開心去看偶像演唱會，沒想到卻被病魔纏身，「大巨蛋真的是毒窟，喉嚨開始痛了！」

去年中A流、今年疑中新冠 網嘆大巨蛋有魔咒



底下網友也紛紛回應，「我3號看完就感冒，真的超級恐怖」、「真的，我搞不清楚是感冒還是喊到失聲…」、「喉嚨痛+1，我7/12在那邊整天，今天開始喉嚨痛」、「去年去了大巨蛋兩場結果回來生病了快三個禮拜，這次覺得害怕一入場就口罩戴緊緊到散場」、「我也是受害者之一，5號看完隔天喉嚨劇痛，休息一個禮拜好了，12號看完隔天再痛一次」、「大巨蛋有魔咒！去年看完中A流，現在不知道是燒聲還是感冒」。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新冠疫情持續上升，第27周（7/5-7/11）新冠門急診就診計2,811人次，較前一周上升34.4%；上周 （7/7-7/13）新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。分析全球近期新冠病毒陽性率上升，除東地中海區署呈下降趨勢外，各區署皆呈上升趨勢；鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國及新加坡疫情上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。