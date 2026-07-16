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雲科大赴日本拓展永續版圖　攜手岩手打造國際志工實踐基地

▲雲科大拜會日本教育機構與地方政府，交流海外課程、國際志工及跨國社會實踐合作方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大拜會日本教育機構與地方政府，交流海外課程、國際志工及跨國社會實踐合作方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲科大永續發展與社會實踐研究中心日前赴日本岩手縣一關市進行交流考察，聚焦推動國際永續志工、海外移地學習及跨國實踐基地建置，透過拜會地方政府、教育機構及地方創生場域，分享雲科大推動大學社會責任（USR）與地方創生的成果，更與日方交流青年培力、跨國教育合作及海外課程規劃。

雲科大說明，此次交流期間深入走訪多處兼具地方創生與永續發展特色的場域，希望借鏡日本推動社區營造、青年培力及永續教育的實務經驗，作為未來規劃海外課程及國際志工服務的重要參考。
團隊首先參訪Ark館之森，實地了解結合有機農業、教育體驗及循環經濟的複合型農業場域。

走訪蔬菜栽培區、畜牧區、農產品加工區及農場餐廳，觀察從生產、加工到食農教育的完整運作模式，期望未來導入海外課程與永續志工實作內容。隨後前往擁有百年歷史的緣日工坊，了解地方如何透過工藝創新、祭典文化保存及文化資產活化，結合青年創業，為傳統產業注入新生命，也展現地方創生與文化永續相互結合的成果。

▲雲科大拜會日本教育機構與地方政府，交流海外課程、國際志工及跨國社會實踐合作方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲與一關健康森林觀光產業據點進行意見交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

在教育合作方面，團隊拜訪一關工業高等專門學校，針對日本技職教育制度、學生實習機制及海外交流模式進行深入交流，雙方並就學生交換、海外移地學習、國際永續志工及跨國教育合作等議題交換意見，期盼未來建立更緊密的合作機制。

此外，團隊也前往一關健康森林觀光產業據點，了解結合自然資源、住宿設施及研修空間的觀光經營模式，並評估未來作為海外課程及國際志工實踐基地的可行性，希望提供學生更多元的跨國學習環境。

雲科大表示，透過此次考察，不僅深入掌握日本地方創生、永續教育及青年培力的推動模式，也盤點多處適合作為海外課程及國際志工服務的實踐場域。雙方對於建立長期合作關係、深化青年交流及推動跨國社會實踐均展現高度共識，將作為未來推動USR國際合作的重要基礎。

雲科大強調，將深化台日青年交流，推動國際永續志工、海外課程及跨國社會實踐，培養兼具跨文化溝通能力、社會責任與全球永續思維的新世代人才，並透過實際行動回應聯合國永續發展目標（SDGs），持續發揮大學社會責任影響力，打造台日永續合作新典範。

▲雲科大拜會日本教育機構與地方政府，交流海外課程、國際志工及跨國社會實踐合作方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲在專員導覽下，雲科大考察團參訪健康森林觀光產業據點，了解場域營運模式及研修設備。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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