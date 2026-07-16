快訊／大雷雨炸3縣市　國家警報響

▲未來一周午後防大雷雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午4時53分針對3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時53分。氣象署提醒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域

南投縣 國姓鄉、仁愛鄉

苗栗縣 卓蘭鎮、泰安鄉

台中市 東勢區、新社區、太平區、和平區

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▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）



氣象署也針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布山區暴雨災防告警，持續時間至傍晚6時53分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

山區暴雨災防告警

＊警戒區域：台中市太平區

▲山區暴雨災防告警。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今、明(16日、17日)兩天西南風影響，台灣南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

另外，周五前適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）及東半部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，沿海低窪區域請留意海水倒灌、排水不易或局部淹水現象，並請避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。