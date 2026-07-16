　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」！　雨水橫向掃射居民還被吹飛

記者廖翊慈／綜合報導

雲南昆明15日遭強對流天氣襲擊，市區上空瞬間被厚重烏雲籠罩，暴雨如同一道道巨大的白色水幕，自雲層垂直傾瀉而下，遠遠望去猶如一座座「登天電梯」連接天地，震撼畫面在網路瘋傳。不少民眾表示，暴雨來得又急又猛，整座城市瞬間陷入一片灰白朦朧，能見度大幅下降，幾乎看不清前方道路，狂風更將雨水吹成近乎橫向掃射，街道一片混亂。

據《新京報》報導，昆明市15日受到強對流天氣影響，市區烏雲密布，大範圍降下短時強降雨，遠方山區更可見一道道粗壯的雨柱自天際垂落，彷彿巨型瀑布從天空灌向地面，景象十分罕見。

▲網友形容，暴雨傾瀉處如「登天電梯」。（圖／翻攝自微博）

▲▼昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」。（圖／翻攝自微博）

▲▼昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」。（圖／翻攝自微博）

▲網友形容，暴雨傾瀉處如「登天電梯」。（圖／翻攝自微博，上同）

網傳畫面可見，暴雨伴隨猛烈陣風襲來，街道瞬間被雨幕吞沒，整座城市宛如籠罩在濃霧之中，遠處建築若隱若現。狂風挾帶豪雨席捲街頭，雨水幾乎呈水平飛射，不斷拍打建築物與路面，路邊招牌、桌椅及雜物被吹得東倒西歪，路樹也不斷劇烈搖晃。

▲能見度低，還有男子被吹離地面。（圖／翻攝自微博）

▲▼能見度低，還有男子被吹離地面。（圖／翻攝自微博）

▲▼昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」。（圖／翻攝自微博）

另有一段影片拍下驚險一幕，一名成年男子疑似遭瞬間強風吹離地面，整個人被狂風捲至半空中，身體懸掛在空中不停擺盪，雙腳完全離地。所幸他及時緊抓住遮雨棚的鐵架，才沒有被強風吹走，現場民眾見狀紛紛驚呼，氣氛相當緊張。

昆明市氣象部門16日表示，這次雨柱景象屬於夏季局部強降雨形成的自然現象，並非特殊天氣過程。至於市區多處行道樹倒伏、折斷，昆明市城管局則指出，均與此次強對流天氣有關，目前已安排各轄區綠化單位展開清理及排除作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1歲男童送托3天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍
快訊／驚悚結果曝！教授買藍波刀狂砍50下　妹夫幾乎斷頸
台積電291萬股民注意！　財務長喊話：現金股息發放力度會加大
簡舒培自稱索資第一被蔣萬安酸「佛地魔」　兩人怒嗆連議長都抓狂
快訊／17縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
台積電法說股價崩到「變法會」　分析師揪出3年規律喊「震盪是買
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港書店店員「進口台灣禁書」被拘！梁文傑：推薦大家買來看

AI「夥伴」來了！WAIC明日上海登場　各式機器人走進日常生活

遼寧橡皮艇發生爆炸「致7死1失聯」　初步調查疑為燃油外洩

昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」！　雨水橫向掃射居民還被吹飛

陸委會：2警員赴陸遭國安盤查　刺探關鍵基礎設施資訊

4人團赴陸失聯　陸委會證實：全員遭拘留

廣州動物園人氣王「髮型獅」離世　齊瀏海蓬蓬頭多變形象圈粉無數

中國外交是「朝貢體系」？　陸批偽命題：國與國不是單向依附

匈牙利前外長辭議員入職「比亞迪」　擔任業務線拓展高管

快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

香港書店店員「進口台灣禁書」被拘！梁文傑：推薦大家買來看

AI「夥伴」來了！WAIC明日上海登場　各式機器人走進日常生活

遼寧橡皮艇發生爆炸「致7死1失聯」　初步調查疑為燃油外洩

昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」！　雨水橫向掃射居民還被吹飛

陸委會：2警員赴陸遭國安盤查　刺探關鍵基礎設施資訊

4人團赴陸失聯　陸委會證實：全員遭拘留

廣州動物園人氣王「髮型獅」離世　齊瀏海蓬蓬頭多變形象圈粉無數

中國外交是「朝貢體系」？　陸批偽命題：國與國不是單向依附

匈牙利前外長辭議員入職「比亞迪」　擔任業務線拓展高管

快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

律師鄭鴻威拒認當詐團軍師　與同學法官石育恩合作投資非洗錢

張皓崴失誤陷自責　陳傑憲、林子豪暖心開導：哪個學長沒犯過

戰神網羅林庭謙、圖齊傳聞不斷　營運長妙回：讓子彈飛

1歲男童送托3天亡！爸媽接電話：小孩發燒...急衝保母家悲認屍

珍奶排第2！醫列「夜市5大傷腎美食」　他天天吃胖8kg腎功能惡化

台泰聯手破跨國洗錢水房！7期豪宅金主落網　5年狂洗46.9億

許淑華點北市淹水3問題　蔣萬安：提高容受力、增自主防災措施

反對羈押事由「刪除勾串」　法學教授批：荒唐、胡說八道

賀丹成海神狀元　李偉誠曝甘苦談：真的不容易！

快訊／金門海漂死豬驗出非洲豬瘟　豬肉「7天內禁止輸台」

【你是誰！】歐告被鏡子中的自己嚇到氣噗噗狂吠XD

大陸熱門新聞

快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

美國矽谷投資人估「20年內兩岸統一」

全紅嬋哥哥為廣西洪災「捐14萬元」卻被罵翻

上海「噴水人像」宛如邪教儀式！網嚇：誤闖冥界

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

河北洪災「水快淹到脖子」店員才跟老闆請假

恒大美女歌舞團申請破產清算 輝煌時刻坐擁200名青春女孩

陳喬恩在微博痛斥「廣東虐狗事件」秒遭刪文

從台灣進口「禁書」　香港5名書店店員被捕

4人團赴陸失聯　陸委會證實：全員遭拘留

數學諾貝爾「費爾茲獎」或將首現中國籍得主！

18年租客退租被要求「恢復如新」房東索賠百萬

80張「世足運彩」全是假！　1細節露餡

更多熱門

相關新聞

廣西突降暴雨！遊客玩獨木舟淚喊：像在渡劫

廣西突降暴雨！遊客玩獨木舟淚喊：像在渡劫

廣西河面突遇強對流天氣，多名遊客在玩獨木舟時，瞬間陷入狂風暴雨之中，獨木舟瞬間變成急流泛舟，眾人在狂風暴雨中緊抓船體，畫面曝光後引發關注，有人形容「不是AI，像在渡劫」，驚險程度堪比災難現場。

即／雷雨警戒發布！北部狂傳詭異雷聲

即／雷雨警戒發布！北部狂傳詭異雷聲

廣州暴雨！高架橋盛滿水變洪流 兩天內還有短時強降雨

廣州暴雨！高架橋盛滿水變洪流 兩天內還有短時強降雨

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」 清明前後仍有不少雨水

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」 清明前後仍有不少雨水

即／台中新光三越　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

即／台中新光三越　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

關鍵字：

昆明暴雨強對流狂風

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為颱風「紅霞」　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面