昆明大暴雨傾瀉處如「登天電梯」！　雨水橫向掃射居民還被吹飛

記者廖翊慈／綜合報導

雲南昆明15日遭強對流天氣襲擊，市區上空瞬間被厚重烏雲籠罩，暴雨如同一道道巨大的白色水幕，自雲層垂直傾瀉而下，遠遠望去猶如一座座「登天電梯」連接天地，震撼畫面在網路瘋傳。不少民眾表示，暴雨來得又急又猛，整座城市瞬間陷入一片灰白朦朧，能見度大幅下降，幾乎看不清前方道路，狂風更將雨水吹成近乎橫向掃射，街道一片混亂。

據《新京報》報導，昆明市15日受到強對流天氣影響，市區烏雲密布，大範圍降下短時強降雨，遠方山區更可見一道道粗壯的雨柱自天際垂落，彷彿巨型瀑布從天空灌向地面，景象十分罕見。

▲網友形容，暴雨傾瀉處如「登天電梯」。（圖／翻攝自微博，上同）

網傳畫面可見，暴雨伴隨猛烈陣風襲來，街道瞬間被雨幕吞沒，整座城市宛如籠罩在濃霧之中，遠處建築若隱若現。狂風挾帶豪雨席捲街頭，雨水幾乎呈水平飛射，不斷拍打建築物與路面，路邊招牌、桌椅及雜物被吹得東倒西歪，路樹也不斷劇烈搖晃。

▲▼能見度低，還有男子被吹離地面。（圖／翻攝自微博）

另有一段影片拍下驚險一幕，一名成年男子疑似遭瞬間強風吹離地面，整個人被狂風捲至半空中，身體懸掛在空中不停擺盪，雙腳完全離地。所幸他及時緊抓住遮雨棚的鐵架，才沒有被強風吹走，現場民眾見狀紛紛驚呼，氣氛相當緊張。

昆明市氣象部門16日表示，這次雨柱景象屬於夏季局部強降雨形成的自然現象，並非特殊天氣過程。至於市區多處行道樹倒伏、折斷，昆明市城管局則指出，均與此次強對流天氣有關，目前已安排各轄區綠化單位展開清理及排除作業。