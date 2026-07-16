內政部提高「議員助理、村里長補助費」調整幅度曝　明年再調增4%

▲內政部提高議員助理及村里長補助費。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

內政部今（16日）公布，為配合行政院通過軍公教調薪，直轄市及縣（市）議員助理補助費，以及村（里）長事務補助費，溯及自今（115）年7月1日起調增，並於明（116）年1月1日起，隨軍公教待遇再通案調增4%。內政部強調，希望經過此次調整，促進議員助理的勞動權益，協助議員強化問政量能，也讓基層村（里）長有更多資源推動公務。

內政部說明，依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條及第7條規定，議員助理補助費及村（里）長事務補助費應於全國公務人員各種加給年度通案調整時，比照其通案調整幅度調整，調整後之總額及實施日期由內政部公告之。

內政部指出，在議員助理補助費總額部分，直轄市議員每人每月將由現行32萬元，於今年7月1日調高至33萬6880元，明年元旦再調升至35萬355元；縣（市）議員部分，則由現行16萬元調高至16萬9440元，明年元旦再調升至17萬6218元。

內政部指出，在村（里）長事務補助費部分，每村（里）每月費用將由現行5萬元，於今年7月1日調高至5萬4000元，明年元旦再調升至5萬6160元；原住民族地區則因加成照顧，費用由現行6萬元調高至6萬4800元，明年元旦再調升至6萬7392元。

內政部表示，本次調整議員助理補助費的計算基準，是以與議員助理平均薪資待遇相近之「委任第3職等本俸1級」公務人員俸給4萬2970元為基礎，按每人調增2000元換算出約4.65%的調幅，將現行補助總額乘以該比率後，再額外加計每位議員辦公室一名主管人員2000元的調幅得出；至於村（里）長事務補助費部分，考量村（里）長為基層地方政務推動的重要人員，除協助中央及地方政府執行許多工作外，近期亦成為防災與高齡社會照顧不可或缺的重要人力，故以每村（里）每月均調增4000元之方式處理。

另外，內政部補充，本次提高補助總額的實施日期，與行政院提高軍公教待遇的時間一致，後續將視相關方案的上路時間，依法公告並行文各地方政府，也請各地方政府預先因應本年及明年補助總額提高所需預算的相關程序，以利新制順利推動。