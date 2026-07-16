台南首爾食品展創逾2億元商機　8業者搶進韓國市場

▲台南市政府率領8家農食品業者參加2026韓國首爾國際食品展，創造逾新台幣2億元商機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府深耕韓國農產市場再傳捷報，市府率領8家優質農食品業者參加「2026韓國首爾國際食品展」，成功創造逾新台幣2億元商機，市府16日舉辦成果記者會，由副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，分享台南品牌拓展韓國市場成果。

黃偉哲表示，韓國是台南近年積極布局的農產外銷重點市場，今年整合國際展覽、海外通路、品牌推廣及城市外交等策略，除創造逾2億元商機，也完成5大突破。

5大突破包括4家業者首度加入市府海外拓銷團隊、首度結合韓國地鐵辦理展售活動、獲駐韓國台北代表部邀請參與國慶酒宴推廣，以及成功爭取韓國延長台灣芒果5％優惠關稅至8月15日，持續擴大台南品牌在韓國市場的影響力。

黃偉哲指出，今年最大收穫不只是商機成長，更重要的是台南品牌逐漸獲得韓國市場肯定。此次共有8家業者參展，其中4家為首次參與，創下歷年最多新進業者紀錄。

農業局表示，台南館展出爆爆珠、即食珍珠、天然果汁、冷凍水果、特色茶飲、各式抹醬、保健食品及熱帶水果加工品等，展現台南農產加工產業的創新能量。



其中，泰吉軒實業將爆爆珠結合韓國飲食文化，推出搭配蘇打餅乾及鮪魚罐頭的創新試吃方式，吸引買主體驗；福汎企業芝麻醬、鹹奶酥抹醬等產品，也獲韓國烘焙市場高度關注。

和旌生物科技即食珍珠、新鳳鳴茶業特色茶品、綠園牧場天然果汁及冷凍水果、冠南生物科技水果系列產品，以及綠品國際熱帶水果加工品，也獲韓國進口商及餐飲通路熱烈洽詢。新鳳鳴茶業更在展覽首日接獲訂單，為後續合作奠定基礎。

農業局指出，市府今年首度結合韓國地鐵站辦理展售宣傳，鎖定通勤族及年輕消費者推廣台南農產品，將食品展效益延伸至一般消費市場。

展覽期間，駐韓國台北代表部大使丘高偉也前往台南館，並邀請市府及業者參與國慶酒宴設攤，透過官方平台向韓國政商界及國際賓客行銷台南農特產品。

黃偉哲日前率團赴韓期間，也向韓方建議延長台灣芒果優惠關稅，並與中央合作反映產業需求。韓國政府隨後將原訂6月底截止的台灣芒果5％優惠關稅措施延長至8月15日，讓台南愛文芒果把握盛產期持續出口韓國。

市府表示，未來將持續攜手中央、駐外單位及產業夥伴，完善國際行銷網絡，協助台南品牌走進海外市場、通路及消費者生活。