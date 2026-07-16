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廣州動物園人氣王「髮型獅」離世　齊瀏海蓬蓬頭多變形象圈粉無數

▲擁有多變造型的廣州動物園人氣白獅「阿杭」離世。（圖／翻攝微博）

▲擁有多變造型的廣州動物園人氣白獅「阿杭」離世。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州動物園17歲人氣白獅「阿杭」14日離世，相當於獅子界的百歲高齡「獅瑞」。牠因一頭會隨天氣變化的鬃毛而走紅，曾以齊瀏海、中分及大背頭等造型被遊客親切地稱為「髮型獅」。園方表示，阿杭遺體將不會製成標本，未來會在籠舍外設立銅雕像紀念。

《大象新聞》報導，廣州動物園7月15日晚發文稱，非洲獅「阿杭」，雄性，17歲，被廣大市民親切稱作「髮型獅」，2026年7月14日，在園內安詳離世。

▲擁有多變造型的廣州動物園人氣白獅「阿杭」離世。（圖／翻攝微博）

白獅阿杭因出生於杭州而得名，2015年從杭州來到廣州動物園，並在此生活11年。有網友將牠頂著齊瀏海的模樣拍下並上傳網路，引起外界關注而爆紅。

據悉，阿杭的鬃毛會隨天氣呈現不同形態，除齊瀏海外，也曾出現整齊中分及「大背頭」等造型。園方透露，阿杭性情溫順，平時喜歡曬太陽，也會在雨中活動，直至2025年，年老的阿杭出現關節退化性病症，同年秋天被移至後場靜養，動物園獸醫及保育團隊為牠制定專項照護方案，並加強日常護理。

▲擁有多變造型的廣州動物園人氣白獅「阿杭」離世。（圖／翻攝微博）

進入2026年後，阿杭身體機能持續衰退，活動量大幅減少，鮮少在遊客面前亮相。園方強調，保育員及獸醫在牠生命最後階段全程陪護，阿杭離世後，園方不會將遺體製成標本，而是計畫打造一座銅雕像，放置於籠舍外的小廣場。

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