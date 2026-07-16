中國外交是「朝貢體系」？　陸批偽命題：國與國不是單向依附

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著中國大陸崛起，越來越多西方輿論批評其外交正在建立新的「朝貢體系」。對此，大陸外交部批評是偽命題，強調中國從不認同「國強必霸」，並稱國與國無論大小一律平等，正確的相處之道在於相互成就，而不是單向依附。

近期一些西方媒體和學者在評論中國外交政策時，拋出「朝貢體系」的概念，稱亞洲正處於向「朝貢體系」式秩序轉變的早期階段，指「中國通過經濟與技術力量重塑預期，以實現不戰而屈人之兵」。

在今（16）日大陸外交部例行記者會上，有記者就此提問，發言人林劍回應稱，所謂「朝貢體系」的論調，不過是西方國家用自身霸權的邏輯，鏡像中國外交的偽命題，無視中華文明和而不同的歷史基因，曲解當代中國外交平等相待核心底色，更背離國際關係基本準則，不符合中國同亞洲乃至世界各國交流合作的現實。

林劍重申，中國從不認同國強必霸，「我們追求的從來不是威懾他國的霸權，而是和衷共濟的智慧和天下大同的願景」，國與國無論大小一律平等，正確的相處之道在於相互成就，而不是單向依附。

他稱，中國外交始終錨定相互尊重、公平正義、合作共贏，進行真正的多邊主義，致力於推動構建人類命運共同體。

「我們也一以貫之秉持睦鄰安鄰富鄰、親誠惠容、命運與共的周邊外交理念方針，是地區安全的穩定錨、發展繁榮的發動機」，林劍說，中方將同各方共同努力，繼續為亞洲和世界的和平穩定與發展繁榮注入更多確定性。