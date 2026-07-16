日本能美市訪團拜會台南市府　黃偉哲盼開展體育產業交流

▲日本石川縣能美市長井出敏朗及議長山本悟率訪團拜會台南市政府，由市長黃偉哲親自接見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本石川縣能美市長井出敏朗及議長山本悟，16日率領能美市商工會拜會台南市政府，由市長黃偉哲親自接見。雙方針對體育、產業、觀光及教育等領域交換意見，盼以此次拜會為起點，開展兩市實質交流。

黃偉哲表示，台南與石川縣歷史連結深遠，雙方互動密切，出身能美市的日本國土交通副大臣佐佐木紀，也長年致力促進台南與石川縣友好交流。

黃偉哲指出，石川縣加賀市及金澤市均為台南友誼市，小松市與白山市也持續和台南進行體育交流。他並感謝山本悟2024年曾到台南參加台日交流高峰會，期盼透過此次訪問，進一步建立台南與能美市的合作關係。

黃偉哲說，出身石川縣的建築師梅澤捨次郎，曾設計現今台南市美術館1館等台南代表性建築，經修復活化後，已成為台日長年情誼的象徵；八田與一技師興建的烏山頭水庫，也持續灌溉農田，孕育台南豐富農特產品。

黃偉哲歡迎能美市民眾到台南參與教育旅行、觀光旅遊及體育交流，透過市民間直接互動，加深彼此認識，搭建兩市友誼橋梁。

井出敏朗表示，這是他9年來第3次造訪台南，此次與能美市商工會共同前來考察，希望向台南推廣能美市觀光景點及特色產品，也尋求體育交流與產業合作機會，進一步深化兩市友好關係。



能美市位於日本石川縣南部加賀地區，鄰近設有小松機場的小松市，也是日本前首相森喜朗及知名職棒選手松井秀喜的故鄉。當地擁有日本國家指定史跡「能美古墳群」、松井秀喜棒球博物館，並以傳統工藝「九谷燒」聞名。