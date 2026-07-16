在台中當房仲！他發現「店長的小祕密」：都小10歲左右

▲原PO發現店長偷吃。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文透露，他在台中做房仲，結果發現許多已婚店長都會偷吃年紀小10歲的女生，且對象多為祕書或女業務。他感嘆，這些店長平時都會維持愛家與顧小孩的形象，但根本就有小三，讓他對此現象相當不解，貼文曝光後，引起討論。

已婚店長偷吃

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這名男網友在Dcard上，以「為什麼那麼多小三」為標題發文。原PO指出，自己在台中從事房仲業，卻觀察到許多仲介公司的已婚店長，都會私下與小自己10歲左右的祕書或女性業務交往，難道這是成為店長的必經之路嗎？

正宮條件更優秀

原PO接著表示，這些店長不僅有小三，對外卻還要扮演熱愛家庭、用心照顧小孩的模樣。更讓他困惑的是，明明正宮的外貌與條件，都比小三還要好，且店長也無法給對方承諾，為什麼還要這麼做？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你情我願這有什麼好說的？有些人為了錢，有些人為了玩，有些人為了刺激」、「很多都用身體換業績，之前去看某建案，帶看的年輕女仲介短裙黑絲高跟，短裙長度大概只有到屁股再下面一點，最後當然是成交了」、「活動多，被安排在一起，有時候開一台車一起出任務，就會越來越曖昧」、「我爸之前也是做房仲的，然後他們那個店才多少人，就有男的出軌一個新來的、大概快40歲的女生」、「並沒有，所有行業的爛老闆都有小三」。