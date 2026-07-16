快訊／雨彈升級　14縣市豪大雨特報

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／記者劉耿豪攝照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布豪大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日南投縣山區有局部大雨或豪雨，南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：16日下午至16日晚上

＊豪雨：南投縣山區

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

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▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍在33至35度，大台北盆地、中南部內陸及東南部地區容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率。

另外，氣象署下午4時35分也發布陸上強風特報，西南風偏強，今日下午至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、澎湖縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。



資料來源：氣象署