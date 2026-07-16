蔣萬安是嫡長子不能隨便消耗　鍾小平建議「選2032、2036較恰當」

▲蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市蔣萬安上任後曾出訪美東紐約、波士頓以及費城三座城市，傳出明年規劃出訪美西，包含姐妹市鳳凰城等。國民黨議員鍾小平今質詢時說，怕熱不要進廚房，不管選不選2028，要研考會主委殷瑋幫蔣安排出訪華盛頓；蔣說，華盛頓以前去過很多次。另外，鍾還說，有那個聲望就去做，但他不贊成蔣選2028，蔣是嫡長子不能隨便消耗掉，選2032、2036是比較恰當的時程。

台北市長蔣萬安今到議會進行施政報告並備詢。鍾小平質詢時問到，2年前出訪美國東岸去了波士頓、紐約、費城，為什麼沒有去華盛頓？蔣萬安說，波士頓是姐妹市，紐約是大都會跟台北市非常像，費城是因為他的母校在那邊，所以安排這三個城市。

接著鍾小平說，明年說要出國到美西，特別看鳳凰城台積電，明年出訪是以科技為主？蔣萬安說，因為鳳凰城是台北市的姊妹市，市長來台北至少2次，都有密切交流會面；另外，輝達總部落腳台北，可能會安排走訪輝達總部在內的科技企業，北加州灣區、舊金山，南加州也會，到美國都有機會去走訪。

鍾小平說，怕熱就不要進廚房，重點是不管民進黨議員、民進黨中央，他們不會饒過你，因為民調太高了，做2028總統預測的聲望也高，「這時候不要近鄉情卻，怕熱不要進廚房，殷瑋主委，不管選不選2028，幫市長排一個華盛頓DC、跟一些參眾議員見面，或是智庫、官員，可不可以納入？」

對此，蔣萬安說，華盛頓以前去過很多次；殷瑋說，出國報告研考會都會認真審核。鍾小平表示，有那個聲望就去做，但他不贊成蔣選2028，蔣是嫡長子不能隨便消耗掉，選2032、2036是比較恰當的時程。

鍾小平笑說，嫡長子也要歷練，2028就全力輔選，新北多去、多幫川伯，民進黨的攻擊也當成生活的磨難、心靈的成長。鍾還說，不只蔣，他也心疼殷瑋，一個研考會主委被打成豬頭。