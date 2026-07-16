議員都按讚！潮州警社區治安會議獲五星好評　警民攜手拚治安

▲潮州警分局16日舉辦年度社區治安會議。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州警分局今(16)日舉辦年度社區治安會議，邀集地方民代、社區代表及鄉親面對面交流，除報告轄區治安與交通現況，也宣導反詐及交通安全。5位縣議員全程參與並給予高度肯定，警方承諾持續精進警政作為，攜手地方打造安全宜居生活環境。

本次會議由分局長黃世德主持，警察局防治科、保安科、刑警大隊、交通隊、婦幼隊及少年隊等相關業務單位共同與會。屏東縣議會吳慈慧、洪明江、林郁虹、陳宗廷及許馨勻等5位議員亦親自出席，展現對地方治安、交通安全及社區發展議題的高度重視；潮州鎮、竹田鄉、新埤鄉及來義鄉民意代表、社區發展協會代表及地方鄉親踴躍參與，現場交流熱絡。



會中除向與會來賓報告轄區治安及交通現況外，偵查隊特別針對當前高發的詐騙犯罪手法進行宣導，說明近期常見詐騙類型及防詐觀念，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱；交通組則透過轄區交通事故案例分析，宣導正確交通安全觀念，呼籲民眾遵守交通規則，共同維護安全用路環境。



綜合座談時間，與會民意代表及鄉親踴躍提出多項治安、交通及社區安全建議，分局長黃世德率各業務單位逐一回應，並表示將持續檢討精進各項警政作為，積極回應地方需求，展現警民攜手合作、共同維護社區安全的決心，獲得與會議員及地方各界高度肯定。



潮州分局長黃世德表示，治安與交通是民眾最關切的公共議題，也是警察工作的核心任務。面對詐欺犯罪、毒品犯罪、民生竊盜及交通安全等各項挑戰，警方將持續精進各項警政作為，強化犯罪預防、交通執法及安全宣導工作，並藉由社區治安會議等溝通平台，深化警民合作夥伴關係，攜手打造安居樂業、安全宜居的生活環境。