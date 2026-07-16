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雪霸休閒農場發表創辦人新書　邀旅人用鏡頭寫下雪霸故事

▲雪霸休閒農場迎來50週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雪霸休閒農場迎來50週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／新竹報導

歷經半世紀耕耘，新竹雪霸休閒農場迎來成立50週年重要里程碑。從昔日高山果園，到如今結合農業、生態、旅宿與觀光體驗的山林秘境，農場昨（15）日正式啟動50週年系列活動，不僅發表創辦人范增達的新書《揢泥卵的農夫》，也同步推出「收藏屬於我的雪霸」全台攝影徵集活動。

海拔千餘公尺的雪霸休閒農場，長年以雲海、日出、森林景觀及四季花卉聞名。晨曦時分，雲海在山谷間翻湧，金黃色陽光灑落山巒；午後，旅人坐在景觀咖啡區遠眺群峰，享受山嵐微風；夜晚抬頭則可欣賞滿天星斗與銀河。四季更迭之際，花園、果園與森林也呈現截然不同的色彩，讓每一次造訪都充滿新鮮感。

▲雪霸休閒農場迎來50週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雪霸休閒農場迎來50週年，泥團傳承儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了令人流連忘返的自然景觀，雪霸休閒農場也持續深耕高山農業，藍莓與奇異果是最具代表性的特色農產。新鮮採收的藍莓除了鮮食，也加工製成果醬等特色產品；秋季成熟的高山奇異果則以甜度高、風味濃郁受到旅客喜愛。從果園到餐桌，每一項產品都承載著農場50年來與土地共生、順應四季耕耘的成果。

此次發表的《揢泥卵的農夫》，更是50週年系列活動的重要亮點。范增達以自身生命歷程為主軸，記錄從農家子弟投入農業工作，到上山開墾高山果園，面對天災、交通受阻及產業轉型等挑戰，仍選擇堅持留在山林，逐步將生產型果園轉型為兼具生產、生活與生態價值的休閒農場。

▲雪霸休閒農場迎來50週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲創辦人范增達發表紀念著作《揢泥卵的農夫》，記錄半世紀開墾山林、轉型經營的生命歷程。（圖／記者游瓊華翻攝）

書名中的「揢泥卵」源自客語，原意是捏泥團，也象徵農人腳踏實地、一步一腳印討生活的精神。書中除描繪創業歷程，也記錄農場發展的重要轉折，包括協助開闢替代道路克服交通困境，以及始終堅持以款待家人的心情迎接每位旅人，從住宿空間、餐飲品質到四季花園營造，都展現對土地與旅客的深厚情感。《揢泥卵的農夫》不僅是一部個人生命史，更是一座高山農場歷經開墾、成長與蛻變的縮影。

「邀請旅人透過鏡頭，記錄屬於雪霸的四季風景與珍貴記憶」，農場同步推出「收藏屬於我的雪霸」全台攝影徵集活動，自7月15日至9月15日開放投稿，不限年齡、國籍及居住地，只要曾在雪霸留下影像，都可透過手機或相機參加。活動分為「回憶典藏組」、「高山四季組」及「創意視角組」，無論是翻出珍藏多年的家庭旅遊照片，或是捕捉雲海、花季、果園、星空等自然景色，都有機會成為雪霸50週年珍貴的影像典藏。

▲雪霸休閒農場迎來50週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雪霸休閒農場從昔日高山果園蛻變為結合住宿、餐飲、自然體驗的知名山林旅遊據點。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位表示，作品將由專業評審占70%、Facebook網路人氣票選占30%綜合評選，首獎可獲雪霸休閒農場尊爵一泊三食雙人住宿券及獎狀，得獎作品預計於10月展出，讓更多人透過影像，看見雪霸不同時節的山林之美。

雪霸休閒農場表示，50年足以讓荒山化為花園、果樹結實纍纍，也讓無數旅人的腳步累積成共同記憶。未來仍將持續深耕高山農業、守護自然環境，繼續種花、種果，也種下更多感動與風景，邀請民眾走進山林，在雲海、花香與果香間按下快門，收藏屬於自己的雪霸，也讓這段橫跨半世紀的山林故事，陪伴更多人邁向下一個50年。

▲雪霸休閒農場迎來50週年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲海、花園、果園與星空交織成雪霸休閒農場最具代表性的高山風景，也成為旅人心中的療癒秘境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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