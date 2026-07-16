台肥14公頃土地拚活化轉型　謝國樑盼打造AI資料數據中心

▲搶攻AI產業商機，基隆市府盼台肥活化14公頃舊廠，副市長方定安對外召開記者會說明。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著全球人工智慧（AI）浪潮興起，以及台灣在科技供應鏈扮演關鍵角色，基隆市政府積極推動都市轉型與產業升級，盤點低度利用及閒置工業區土地，希望活化土地資源，翻轉產業結構。市長謝國樑今天（16日）表示，位於中山區的台肥基隆一廠舊址具備優越區位與穩定供電優勢，極具發展AI資料中心及科技產業聚落潛力，呼籲台肥公司提出更具前瞻性的土地活化方案，共同帶動基隆產業升級。

副市長方定安指出，台灣肥料公司在基隆擁有兩處土地，其中位於中山區甲種工業區、鄰近協和電廠的「台肥基隆一廠」舊址，占地約14.21公頃。基地鄰近港西高架道路，交通便利，可快速串聯周邊交通路網，同時緊鄰協和電廠，具備穩定且充足的電力供應條件。

方定安表示，台電公司已釋出明確合作訊號，指出若地方政府能在協和電廠周邊規劃AI資料中心專區，台電將全力配合相關合作方案。市府認為，此一政策利多更加凸顯台肥基隆一廠舊址在電力、交通及區位上的優勢，未來有望成為基隆推動科技產業、都市更新與產業轉型的重要示範基地。

謝國樑表示，市府為加速推動都市轉型與產業結構調整，已多次主動邀請台肥公司展開深化對話，希望共同研議土地活化方向。不過，目前台肥規劃將該基地作為汙泥土資場使用，短期內對既有土地污染整治也未見積極作為，市府認為相關規劃恐對環境造成負面影響，與地方期待發展高附加價值產業的方向存在落差。

謝國樑呼籲，台肥應站在城市共榮發展的角度，儘速提出兼具短期、中期及長期規劃的土地活化策略，並與市府建立定期協商機制，就土地使用及開發方向持續研商，確保符合地方發展需求及產業利益。

謝國樑強調，市府期待透過中央、地方與企業攜手合作，配合國家AI產業政策，善用基地優勢，引進高科技產業，創造兼具高產值、環境永續及在地就業機會，促進基隆整體產業升級與城市發展，同時也盼台肥兼顧企業社會責任與公共利益，審慎評估土地未來使用方向。