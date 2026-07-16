深耕學甲建設有成！區長張明寶回任市府參議　地方成果獲肯定

▲學甲區長張明寶深耕地方建設，16日卸下區長職務，回歸台南市政府擔任參議。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區長張明寶16日卸下區長職務，回歸台南市政府擔任參議，持續在市府團隊發揮專業。張明寶任職期間秉持「以民為本、服務優先」理念，積極推動公共建設、防洪治理、地方創生、文化觀光及社會福利，為學甲地方發展奠定基礎。

張明寶任內積極推動重大公共建設，其中全國最大「學甲多功能教育園區」，歷經多年地方溝通與協調後凝聚共識，促成計畫順利推展；並爭取秀昌、新達等大型抽水站及排水治理工程，提升區域防洪能力、改善淹水問題。

在生活機能方面，張明寶也推動外環道路、特色公園、停車場及機車練習場等建設，逐步完善地方公共設施，打造更安全、便利的生活環境。

地方創生與文化觀光方面，張明寶推動全國首創數位人文維基小鎮，建置數位導覽系統及地方特色識別，提升學甲文化能見度；並整合社區資源，輔導社區榮獲衛生福利部金卓越社區優等獎。

學甲區公所也結合華宗盃排球錦標賽、蜀葵花文化節、西瓜產業文化節、虱目魚文化季及懷古猜燈謎晚會等地方活動，行銷學甲特色品牌，帶動觀光人潮與產業發展。

去年丹娜絲颱風侵襲期間，張明寶以區公所為家，投入救災、災後復建及物資運送，連自己的車輛也在救災期間受損，仍持續協助地方居民恢復正常生活。社會福利方面，張明寶積極媒合民間資源，推動實物愛心銀行學甲站、老幼共融活動、特殊族群送餐服務及多元脫貧方案，並整合醫療資源、完善社會安全網，協助弱勢家庭獲得妥善照顧。

張明寶回任市府參議後，將持續參與市政建設及公共服務工作，運用地方行政經驗為市政團隊貢獻所長。地方也期盼學甲能在現有建設及發展基礎上持續前進，朝宜居、繁榮及永續方向發展。