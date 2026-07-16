快訊／基隆公共工程爆行賄綁標　議員曾紀嚴、營造董座5人羈押禁見

▲基隆市議員曾紀嚴(右)。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市公共工程爆出行賄綁標案，檢方15日發動搜索，約談基隆市議員曾紀嚴夫妻、乾泰豐營造負責人何沛紳、工務處公用事業科長顧勝璿、中正區長傅俊昇等共17名被告、7名證人到案。今(16日)清晨複訊後聲押曾紀嚴等5人。稍早開庭後，法官裁准曾紀嚴、何沛紳、顧勝璿、採購中心的楊姓僱員、乾泰豐會計洪女等5人全部羈押禁見。

基隆地檢署表示，法務部廉政署及法務部調查局北部地區機動工作站分別接獲不同檢舉函，指何姓男子擔任負責人的乾泰豐營造，自2022年起承包基隆市公共工程標案期間，涉嫌以綁標、圍標等方式違反《政府採購法》，並疑有行賄基隆市政府公務人員、浮報工程價額，以及勾結基隆市議員曾紀嚴，利用議員建議款指定公共工程由何男承包等舞弊情事。

檢方經指揮偵辦、長期蒐證後，認定何男等人涉嫌違反《貪污治罪條例》及《政府採購法》等罪嫌，15日指揮廉政署、調查局基隆市調查站及北部地區機動工作站，前往何男住居所、公司、涉案人員位於基隆市政府辦公處所、曾紀嚴議員服務處及基隆市議會議員辦公室等31處地點執行搜索，並約談17名被告及7名證人到案，進一步釐清案情。

今晨曾紀嚴的妻子吳女已諭知50萬元交保，中正區長傅俊昇、乾泰豐營造何姓副理、陳姓副總經理、林姓業者、葉姓業者等7人等則分別依涉犯貪污治罪條例、違反政府採購法等，以20萬元、10萬元不等交保。

針對五名被告遭聲押後全遭收押禁見，基隆地院表示，經法官訊問後，認被告等人均涉犯貪污治罪條例罪嫌，有檢察官提出之相關事證在卷可佐，足認其等均犯罪嫌疑重大，部份被告核有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，部份被告核為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，均非予羈押顯難進行追訴，核有羈押之原因及必要性，各依刑事訴訟法第101條第1項第2或3款之規定裁定羈押，並均禁止接見通信、收授物件。