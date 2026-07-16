衛哨外包掀爭議　立委蘇清泉籲提升軍人福利：營區安全不能BOT

▲蘇清泉對國防部試辦營區衛哨勤務委由民間保全提出看法。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

國軍擬試辦將營區衛哨勤務委由民間保全，引發各界熱議。國民黨立委蘇清泉16日質疑，衛哨勤務攸關營區安全、反情報及反滲透工作，絕非一般保全能取代，呼籲政府應從改善軍人待遇、提升招募及留營率著手解決兵源問題，而非將攸關國防安全的重要勤務外包。

蘇清泉表示，自己年輕時曾服役於海軍陸戰隊，深知營區衛哨勤務掌握基地安全命脈，是部隊戰備及訓練的重要一環，除了執行警戒勤務，更肩負辨識可疑人員、防範滲透及維護營區安全等任務，若交由民間保全執行，恐將衍生國安風險。

他並舉2012年利比亞班加西事件為例指出，美國駐班加西外交據點遭武裝團體攻擊時，第一線外包保全在槍聲響起後即撤離現場，最終造成包括美國大使在內4人死亡，相關事件更被改編成電影上映，值得作為借鏡。

蘇清泉也質疑，若衛哨外包政策正式推動，未來每年恐釋出數十億元保全標案，在過去曾發生風光發電弊案及小吃店得標軍火採購等爭議後，外界難免擔心相關標案淪為特定業者覬覦目標，影響社會觀感。

他認為，兵源短缺確實是國防部目前面臨的重要課題，但解決方式應從改善軍人待遇著手，而非將核心軍事勤務委外。而在野黨已通過軍人加薪法案，希望藉此改善志願役待遇、提升留營意願及招募成效，但政府卻未依法編列相關預算，令人難以接受。

蘇清泉呼籲執政黨正視國軍人力問題，以軍人福祉為優先，從改善待遇、提升軍校招生及改善部隊編現比等根本措施解決兵源不足，而不是將衛哨勤務外包保全，否則恐有「殺雞取卵」之虞，一旦影響營區安全，後果將難以挽回。