點衛福部因應食安「3大破口」　凌濤：卓榮泰下台、內閣擴大改組

▲行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良。（圖／記者劉耿豪攝）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（16日）指出，審計部在「112年度中央政府總決算審核報告」中即點出衛福部因應食安的三大破口，他更批評，內閣還出現「食安三寶」，包括衛福部長石崇良、衛福部次長林靜儀、食藥署長姜至剛，上至卓榮泰，下至食安三寶，賴友友們被安插在內閣之中，只要卓榮泰一天不下台、內閣一天不擴大改組，台灣食安破口恐怕只會越來越大。

凌濤表示，致癌油爆發至今，食藥署長姜至剛，作為毒物專家，第一時間竟稱「下游業者也是受害者」，食藥署記者會上甚至出現「烤肉風險比致癌油更高」的說法，難平眾怒。

凌濤表示，而卓榮泰不僅不願向全體國人致歉，還傳出於行政院會上指責地方政府「為什麼搶快」？食安、人民健康當前，卓榮泰為了中央政府的面子，惱羞成怒至此，絲毫不是閣揆應有的格局。

凌濤說，更荒唐的是，審計部在「112年度中央政府總決算審核報告」中即點出衛福部因應食安的三大破口。

凌濤指出，第一、推動食品業者主動通報機制，惟部分業者未依法通報，致無法快速掌握訊息。食藥署在107年就訂定食品業者主動通報作業程序，執行結果卻發現，110-112年度同期間食品業者未落實主動通報，經地方衛生局裁處之案件及金額亦大幅增加。

凌濤指出，第二、食品追溯追蹤制度，業者未落實依法申報、申報不實，納管業者覆蓋率低，影響問題產品追查時效。截至112年底，已辦理登錄之食品業者計有65萬餘家次，其中應電子申報追溯追蹤資料之業者僅1萬餘家，僅僅2%食品業者納管於追溯追蹤制度，覆蓋率低。

凌濤說，第三、食品業者登錄制度推動多年，仍有部分業者未依法辦理登錄、或未覈實申報確認登錄內容。依食安法及食品業者登錄辦法相關規定，經食藥署公告類別及規模之食品業者，應於非登不可申請登錄後始得營業。然截至113年，竟有19萬餘家有稅籍登記惟未於非登不可；又食品業者完成登錄後，每年應申報確認登錄內容，卻也有8萬餘家次，未依規定申報確認登錄內容，其中甚至有1萬餘家次之業者最近一次確認登錄內容係於108年度以前。

凌濤說，除了「食安三大破口」，現在內閣中還出現「食安三寶」，包括：賴清德的「醫界同窗」衛福部長石崇良，政令一週三變；賴清德過去大力輔選的衛福部次長林靜儀聲稱「高溫烹調即會產生苯駢芘」、「不鼓勵民眾吃雞排」，咎責民眾；再到護航萊豬、獲賴清德肯定延攬的食藥署長姜至剛蓋牌毒油資訊，跌破國人對政府應處的三觀。

凌濤強調，上至卓榮泰，下至食安三寶，賴友友們被安插在內閣之中，對食安風險意識幾乎全無，究竟是在守護食安，還是護航業者？只要卓榮泰一天不下台、內閣一天不擴大改組，台灣的食安曝險、破口恐怕只會越來越大。

▼凌濤。（圖／記者周宸亘攝）