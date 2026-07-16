快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

▲駐巴布亞紐幾內亞臺北經濟辦事處官網仍如常運作（圖／翻攝官網）

記者陳冠宇／綜合報導

我方在於巴紐首都莫士比港（Port Moresby）的「駐巴布亞紐幾內亞臺北經濟辦事處」，驚傳遭到巴紐政府關閉。對此，大陸外交部稱「高度讚賞」，並說「堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。目前，我方辦事處官網仍然正常運作，尚看不出異樣。

在今（16）日的大陸外交部例行記者會上，有記者詢問「據報導，7月15日，巴布亞紐幾內亞政府宣布關閉駐巴紐台北經濟辦事處。請問中方對此有何評論？」

大陸外交部發言人林劍表示，巴布亞紐幾內亞政府決定關閉「駐巴紐台北經濟辦事處」，中方對此表示高度讚賞，「這再次表明，堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。

林劍強調，中方願同巴紐方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同推進兩國全面戰略夥伴關係向前發展。

我駐巴紐外館轄區為巴布亞紐幾內亞全境，兼理索羅門群島，我外交部官網上目前都還寫著該館的服務時間、領務申辦時間、電話、地址等資訊，看起來如常。我巴布亞紐幾內亞代表為邱陳煜。

據公開資料，中華民國與巴布亞紐幾內亞曾於1995年相互承認國家地位、1999年有正式外交關係，但只維持17天即斷交。雙方先前在對方首都互設具大使館功能的代表機構，後巴紐駐台機構於2023年關閉。

中國大陸與巴紐自1976年建交以來，保持密切的經濟與基礎設施合作，大陸是巴紐優惠貸款與外來投資的主要來源國之一。雙方在安全和警務領域有密切接觸與談判，這也是大洋洲地緣政治競爭的關鍵焦點。