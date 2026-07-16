　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

苗博雅爆缺席7成食安會　蔣萬安：第一時間稽查下架、沒蓋牌

▲▼蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯癌油風波燒出重大食安風暴，台北市長蔣萬安要求總統賴清德召開食安國安會議，還要求行政院長卓榮泰下台負責。對此，社民黨議員苗博雅今（16日）在議會質詢時說，台北市的食品安全委員會至今開了15場，蔣缺席11場，「你叫別人開會，你自己有沒有好好開會？」蔣則反擊，市府第一時間就做了全面的稽查、預防性下架，更重要我們沒有蓋牌、沒有護航，一切公開透明。

蔣萬安今赴市議會進行施政報告。報告中指出，針對毒油事件，市府全面啟動預防下架，設置查詢專區公開資訊，全力守護市民安全，蔣也再度呼籲賴清德總統，儘速針對此次毒油事件召開國安會議，整合跨部會資源，讓民眾吃的安心。

苗博雅質詢時指出，蔣萬安在施政報告中呼籲總統賴清德要召開食安國安會議，召開這會議大家可以商討，「但今天要關心，你叫別人開會，你自己有沒有好好開會？」

苗博雅說，台北市有食品安全委員會，由市長擔任召集人，還設有2位副召集人，這1年要開4次會，「市長上任4年開了幾次？1年開4次，4年至少要開十幾次」；蔣萬安說，一開始有親自主持，後來成立食安官。苗打斷，目前共開15次，有11次缺席，如果2、3次缺席可以理解，73%會議都沒去，這樣還叫別人開會？

對此，蔣萬安說，都有做好分工，台北市政府也很多任務分組跟會議，都會有主責的副市長或秘書長。苗博雅質疑，法規規定市長要擔任食安委員會召集人，不是虛職，如果都是局處分工，何必有府級的食安會？蔣說，如果發生重大食安事件，當然會由他親自來主持。

苗博雅接著說，在任內開過一次食安臨時會，為了因應檢討寶林茶室中毒案6人身亡、王品集團中毒案，「這個臨時食安會你哪有去？你請假啊，會議記錄都查了，還什麼重大事件都親自主持」。

苗博雅表示，相關聯繫分工，蔣萬安任內少少15次會議中，召集人跟兩個副召集人也都全部缺席，這個食安會到底設置做什麼？那給衛生局長當召集人就好。苗說，要求別人是要先看看份內事做得如何，不要求100％出席，但缺席73%太誇張。

蔣萬安則說，第一時間就做了全面的稽查、預防性下架，更重要我們沒有蓋牌、沒有護航，一切公開透明，就是照既有機制運作。苗博雅說，今天這起事件，大家都有責任檢討。

隨後質詢時間到，麥克風消音，但蔣萬安、苗博雅兩人仍持續爭執。蔣強調市府公開透明，沒有蓋牌、沒有護航、沒有神隱，7月3日不願公開，承受不了輿論才公布；苗則說，你檢討別人，但對自己份內的事卻說各司其職，議員要檢驗的是市長，「市長缺席73%的食安會報，還在檢討別人」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔　台指期夜盤大跌
黃大煒、Vicky被爆三人行　他揭私下真實關係
快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向
阿根廷挺進決賽後惹禍　恐遭FIFA開罰
東南旅遊跟進「全面取消配房」
八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍
青安3.0總價一刀切　專家曝3大變局：一區感受最鮮明
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

衛哨外包掀爭議　立委蘇清泉籲提升軍人福利：營區安全不能BOT

文總門口打出「我是書店店員」字樣　表達對香港書店支持

苗博雅爆缺席7成食安會　蔣萬安：第一時間稽查下架、沒蓋牌

特別預算除自主生產外　顧立雄：外購部分擬再另編無人機追加預算

退輔會啟動「安心御老平台」　賴清德大讚：對榮民照顧責無旁貸

鄭麗文挺吳宗憲「延續藍色執政」　綠點2藍營大將：延續貪汙與造假？

盧秀燕嗆中央官員下台　吳崢：台中市府SOP就是媽媽市長沒有錯

中央地方為致癌油互槓　綠黨團籲口水少一點：重點是讓制度更完整

杯葛蔣萬安施政報告　民進黨送「山蘇」轟淹水天坑加砍樹、施政沒半步

李四川支持度輸蘇巧慧　李競辦批「綠營自產民調」：蘇貞昌招數

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

衛哨外包掀爭議　立委蘇清泉籲提升軍人福利：營區安全不能BOT

文總門口打出「我是書店店員」字樣　表達對香港書店支持

苗博雅爆缺席7成食安會　蔣萬安：第一時間稽查下架、沒蓋牌

特別預算除自主生產外　顧立雄：外購部分擬再另編無人機追加預算

退輔會啟動「安心御老平台」　賴清德大讚：對榮民照顧責無旁貸

鄭麗文挺吳宗憲「延續藍色執政」　綠點2藍營大將：延續貪汙與造假？

盧秀燕嗆中央官員下台　吳崢：台中市府SOP就是媽媽市長沒有錯

中央地方為致癌油互槓　綠黨團籲口水少一點：重點是讓制度更完整

杯葛蔣萬安施政報告　民進黨送「山蘇」轟淹水天坑加砍樹、施政沒半步

李四川支持度輸蘇巧慧　李競辦批「綠營自產民調」：蘇貞昌招數

堰塞湖紅色警戒　台鐵「今明花東車票」退票免手續費

衛哨外包掀爭議　立委蘇清泉籲提升軍人福利：營區安全不能BOT

新北83歲翁開車起步竟逆向衝　連撞6車釀6傷…警方出招了

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

全世界等梅西左腳射門、他卻右腳送致勝助攻　網驚：所以是傳奇

收176萬喬人事「還刪監視器滅證」　澎湖前議長判7年半定讞

深耕學甲建設有成！區長張明寶回任市府參議　地方成果獲肯定

衛武營爵士周9月登場！77歲10座葛萊美傳奇來台　3天卡司曝光

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

搶暑假錢潮！湯姆貓與傑利鼠登陸高捷美麗島　台味周邊拚打卡商機

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

政治熱門新聞

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

四叉貓曝佀廣洋大學作弊證據　同一人代寫答案

國策民調／李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2%　差距0.2個百分點

全場只喊梅西！球王將榮耀給隊友

一圖看「青安3.0」8月上路　利息1.775%起、婚育家庭最高貸1500萬

蔣萬安「大寶」蔣得立錄取建中　父子成學長學弟

為毒油怒槓！黃揚明質問你民進黨什麼態度　吳崢回嗆：你大聲什麼

青安3.0增3限制估16萬人適用　財政部要求行庫須試算給當事人

黃國昌爆料雙城醉倒　梁文傑：莫名其妙

青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價

看五月天演唱會惹怒台派　學者致歉：對不起堅持台派精神的樂團

持有電子煙就罰　立委：查獲應驗毒

求職網站驚見「軍校衛哨換保全」開價找人　月薪4萬2、工作地點曝

青安3.0有條件放寬貸款額度　柯文哲：笨蛋！問題是房價

更多熱門

相關新聞

4公司捲致癌油案！檢扣押土地防脫產

4公司捲致癌油案！檢扣押土地防脫產

台中地檢署偵辦中聯油脂致癌物「苯駢芘」超標4倍案件，13日向台中地院聲請扣押中聯油脂、福壽公司、福懋油公司及泰山公司等4家公司名下土地、房屋等不動產，台中地院14日已經裁准。

盧秀燕嗆中央官員下台　吳崢：台中市府SOP就是媽媽市長沒有錯

盧秀燕嗆中央官員下台　吳崢：台中市府SOP就是媽媽市長沒有錯

杯葛蔣萬安施政報告　民進黨送「山蘇」轟淹水天坑加砍樹、施政沒半步

杯葛蔣萬安施政報告　民進黨送「山蘇」轟淹水天坑加砍樹、施政沒半步

「雙月食品社」6款麵食7/17起接受退費

「雙月食品社」6款麵食7/17起接受退費

快訊／中聯致癌油增至7批　下游1322家「了凡、洪瑞珍」入列

快訊／中聯致癌油增至7批　下游1322家「了凡、洪瑞珍」入列

關鍵字：

蔣萬安台北市致癌油

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

快訊／8級強風！　午後雨最大

與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面