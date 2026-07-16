苗博雅爆缺席7成食安會　蔣萬安：第一時間稽查下架、沒蓋牌

▲蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯癌油風波燒出重大食安風暴，台北市長蔣萬安要求總統賴清德召開食安國安會議，還要求行政院長卓榮泰下台負責。對此，社民黨議員苗博雅今（16日）在議會質詢時說，台北市的食品安全委員會至今開了15場，蔣缺席11場，「你叫別人開會，你自己有沒有好好開會？」蔣則反擊，市府第一時間就做了全面的稽查、預防性下架，更重要我們沒有蓋牌、沒有護航，一切公開透明。

蔣萬安今赴市議會進行施政報告。報告中指出，針對毒油事件，市府全面啟動預防下架，設置查詢專區公開資訊，全力守護市民安全，蔣也再度呼籲賴清德總統，儘速針對此次毒油事件召開國安會議，整合跨部會資源，讓民眾吃的安心。

苗博雅質詢時指出，蔣萬安在施政報告中呼籲總統賴清德要召開食安國安會議，召開這會議大家可以商討，「但今天要關心，你叫別人開會，你自己有沒有好好開會？」

苗博雅說，台北市有食品安全委員會，由市長擔任召集人，還設有2位副召集人，這1年要開4次會，「市長上任4年開了幾次？1年開4次，4年至少要開十幾次」；蔣萬安說，一開始有親自主持，後來成立食安官。苗打斷，目前共開15次，有11次缺席，如果2、3次缺席可以理解，73%會議都沒去，這樣還叫別人開會？

對此，蔣萬安說，都有做好分工，台北市政府也很多任務分組跟會議，都會有主責的副市長或秘書長。苗博雅質疑，法規規定市長要擔任食安委員會召集人，不是虛職，如果都是局處分工，何必有府級的食安會？蔣說，如果發生重大食安事件，當然會由他親自來主持。

苗博雅接著說，在任內開過一次食安臨時會，為了因應檢討寶林茶室中毒案6人身亡、王品集團中毒案，「這個臨時食安會你哪有去？你請假啊，會議記錄都查了，還什麼重大事件都親自主持」。

苗博雅表示，相關聯繫分工，蔣萬安任內少少15次會議中，召集人跟兩個副召集人也都全部缺席，這個食安會到底設置做什麼？那給衛生局長當召集人就好。苗說，要求別人是要先看看份內事做得如何，不要求100％出席，但缺席73%太誇張。

蔣萬安則說，第一時間就做了全面的稽查、預防性下架，更重要我們沒有蓋牌、沒有護航，一切公開透明，就是照既有機制運作。苗博雅說，今天這起事件，大家都有責任檢討。

隨後質詢時間到，麥克風消音，但蔣萬安、苗博雅兩人仍持續爭執。蔣強調市府公開透明，沒有蓋牌、沒有護航、沒有神隱，7月3日不願公開，承受不了輿論才公布；苗則說，你檢討別人，但對自己份內的事卻說各司其職，議員要檢驗的是市長，「市長缺席73%的食安會報，還在檢討別人」。