台南2師榮獲杏壇芬芳獎　用關懷陪孩子走出生命力量

▲台南市2名教育工作者榮獲2026年全國杏壇芬芳獎，展現教育現場溫暖而堅定的力量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部日前公佈2026年全國杏壇芬芳獎名單，台南市共有2名教育工作者獲獎，分別是國中組後壁國中輔導主任廖珮吟，以及幼稚園組第六幼兒園園長陳淑卿，2人長年深耕生命教育與幼兒教育，以關懷、陪伴及公民行動守護孩子，展現台南教育的溫暖力量。

廖珮吟以「多一份關懷，陪伴生命的轉向」事蹟獲獎；陳淑卿則以「KIND願景×在地關懷×公民行動」獲得肯定。教育部國教署將擇期舉辦表揚典禮，並把得獎者優良事蹟收錄於「杏壇芬芳錄」專輯，分送各級學校及相關單位，樹立教育典範。

台南市長黃偉哲表示，杏壇芬芳獎不只是教師個人的榮譽，更是台南教育展現溫暖生命力的最佳證明。他感謝獲獎教師持續以愛與陪伴，成為孩子最溫暖且堅實的力量，也期許2人持續發揮影響力，成為教育現場的表率。

教育局長鄭新輝表示，每名獲獎教師都在不同教育階段堅守崗位、默默耕耘，他們全心投入教育的故事，不僅陪伴學生，也激勵更多教師持續以教育愛與關懷，成為孩子值得信任與依靠的心靈港灣。

後壁國中輔導主任廖珮吟深耕生命教育數十年，將抽象理念轉化為校園日常，結合在地特色及動植物療育，引導學生從關懷生命個體的過程中，體悟生命價值。

廖珮吟也積極整合社區資源，透過親職成長活動及體驗營隊，將生命關懷從校園延伸至家庭與社區，打造生命共同體。她曾帶領後壁國中獲得教育部109年及114年生命教育特色學校殊榮。

第六幼稚園園長陳淑卿深耕幼教17年，曾獲教育部教學卓越獎1金、1銀肯定。她始終相信，教育不是錦上添花，而是為生命紮根，透過身教引導幼兒在面對困境時，既能獨立堅強，也懂得彼此照應、守望相助。

在陳淑卿帶領下，孩子不僅學習獨立思考，也把知識轉化為面對生活與挫折的力量，從自身做起、溫暖他人，並在日常生活中發揮正向影響力。