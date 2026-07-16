醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子今（16）日清晨酒後在桃園區大同路某超商內，欲搭訕2名正妹遭拒，因雙方都不認識，郭男見2正妹不理他，竟破口辱罵還呼巴掌，2女不甘受辱也反擊，雙方引發肢體衝突；桃園警方據報後啟動快打部隊，出動10名警力於3分鐘內趕抵現場處置，雙方均堅持提告，警方依法受理傷害及公然侮辱案件，全案依法移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局今天清晨據報大同路上某超商發生衝突案，快打部隊到場制止郭姓男子酒後滋事。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，今日清晨5時許，桃園警分局武陵派出所接獲報案，桃園區大同路上某超商內發生互毆衝突，警方啟動快打部隊趕抵現場處置。經了解，30歲的郭姓男子酒後在超商內搭訕2正妹，因雙方都不認識，2女不理會郭男搭訕，郭男竟出手毆打，2女也出手反擊，雙方引發肢體衝突。

▲桃園警分局快打部隊到場制止郭姓男子與2女子，2女說明衝突過程。（圖／桃園警分局提供）

雙方均表示將提出告訴，員警告知雙方相關權益，依法受理傷害與公然侮辱等案件，全案偵訊後依法移送桃園地檢署偵辦；桃園警分局聲明，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，對於任何危害社會秩序及公共安全之不法行為，警方均將依法究辦。