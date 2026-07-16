影片PO網害學妹被網暴！譏她像「虎式坦克」　女網紅挨告判賠

▲王姓網紅上傳有學妹肖像的影像，導致學妹因身材被網暴，判賠7萬。（AI協作圖／記者郭玗潔製作，經編輯審核）

記者郭玗潔／台中報導

台中王姓女網紅在Threads上發布一則2018年友人拍攝的生活影片，內容包含一名學妹的影像，結果學妹被酸民們攻擊嘲笑「大肥豬啊」、「虎式坦克」，學妹憤而將王女告上法院，求償45萬810元。台中地院審理，法官認為學妹不願意被拍攝，也不願意自己的影像被放上網，而王女身為網路經營者，明知道發此影片極容易引發酸民集體對學妹外貌歧視和言語霸凌，仍擅自上傳影片，導致學妹被網暴，判王女要賠她7萬800元。可上訴。

學妹提告控訴，王女是她高中及大學時期的學姐，平常經營自媒體為生。去年11月15日，她瀏覽社群媒體Threads時，發現王女沒有經過她同意，就上傳一段由另名友人拍攝的大學時期影片，累積瀏覽次達3.6萬次以上。

學妹指出，該影片有極大比例是她的肖像，因她身材較一般人豐腴，引來大批網友惡意留言說「豬在擺pose」、「今天這是一頭450斤之大肥豬啊」、「虎式坦克」，她遭網暴後精神崩潰，必須到身心科就診，也認為王女身為萬人追蹤的網紅，應可預期這類影片會引來攻擊，卻仍為了流量上傳，導致她肖像權、名譽權及心理健康權受損，向王女請求45萬810元賠償金。

王女則在審理時說，這部影片不是她拍的，而是友人於2018年某歌唱比賽拍攝後傳給她，當時她就曾上傳過影片，因此學妹已超過求償時效。另外，影片主要呈現她自己的表情，並非拍攝學妹，只是學妹剛好位於她和友人之間，所以才一併入鏡，當時學妹發現被拍後，也微笑雙手交叉比YA，並未表示不想被拍，或不准她上傳影片，等於對肖像權授權有默示同意，而且「她的貼文」與「網友評論」是兩回事，這次她也在上傳3天後下架影片。

不過法官認為，學妹在去年11月15日發現王女將該影片上傳至Threads並引發網暴，並沒有超過求償時效。而且早在2019年，王女在臉書上傳該影片時，學妹便傳訊說「你腫麼不擋一下偶 偶好醜」，並不同意公開自己的影像，王女當時無視學妹的拒絕，回應「我本來想擋 但想說你太可愛了」，卻辯稱學妹同意，無法採信王女的說法。

法官指出，學妹當時發現被拍，先以右手遮擋，之後更進一步以手掌、兩手外加YA等手部動作持續遮掩臉部，到影片結束都在遮擋，可見並不願意入鏡，雙方對話也也表示學妹不願意將影片公諸於世，然而王女卻將有學妹肖像的影片公開於有萬人追蹤的Threads帳號上，明顯侵害肖像權，且王女為網路經營者，明知在可匿名的平台上，發表特定身形豐腴者的影音，極易引發大眾或網路酸民集體對外貌歧視與言語霸凌，但仍上傳影片，導致王女遭網暴精神受創，損害學妹的健康權，判王女共要賠學妹7萬撫慰金和8百元醫藥費。可上訴。