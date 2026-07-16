匈牙利前外長辭議員入職「比亞迪」　擔任業務線拓展高管

▲匈牙利前外長西雅爾多（Peter Szijjarto）入職比亞迪。（圖／翻攝中國僑網）

記者魏有德／綜合報導

匈牙利前外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）卸任約兩個月後決定入職大陸知名車廠比亞迪，他於當地時間15日宣布辭去議員職務，未來將負責比亞迪集團對外關係及新業務線拓展。據悉，他任外長期間持續積極推動匈牙利與大陸經貿合作，還曾獲得王毅贈與的一雙運動鞋，是匈牙利與大陸交往甚密的代表人物之一。

《極目新聞》報導，當地時間7月15日，匈牙利前外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）宣布辭去議員職務，加入中國電動汽車巨頭比亞迪。

西雅爾多在臉書表示，他因收到比亞迪邀請，將離開國會並轉任國際職務，「比亞迪是過去20年汽車產業最成功的企業之一，也是全球主要新能源汽車製造商，自己將負責集團對外關係及新業務線拓展。」

公開資訊顯示，西雅爾多自2002年起擔任匈牙利國民議會議員，2014年出任外交部長，任期至今（2026）年5月。他在任內積極推動匈牙利與中國合作，並主張維持暢通的全球經貿往來。

西雅爾多曾表示，來自中國的投資為匈牙利創造數萬個就業機會，匈牙利出口佔國內生產毛額（GDP）約75%至80%，貿易限制將損害匈牙利利益，匈牙利將努力避免歐盟人為阻礙正常經貿合作。

西雅爾多曾於2025年9月赴中國大陸訪問，出席紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動。期間，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅還贈送他一雙國產運動鞋。

比亞迪2024年在匈牙利南部城市塞格德動工興建首座歐洲電動車生產工廠，並將區域企業及研發中心由荷蘭遷往匈牙利首都布達佩斯。