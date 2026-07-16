　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

匈牙利前外長辭議員入職「比亞迪」　擔任業務線拓展高管

▲匈牙利前外長西雅爾多（Peter Szijjarto）入職比亞迪。（圖／翻攝中國僑網）

▲匈牙利前外長西雅爾多（Peter Szijjarto）入職比亞迪。（圖／翻攝中國僑網）

記者魏有德／綜合報導

匈牙利前外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）卸任約兩個月後決定入職大陸知名車廠比亞迪，他於當地時間15日宣布辭去議員職務，未來將負責比亞迪集團對外關係及新業務線拓展。據悉，他任外長期間持續積極推動匈牙利與大陸經貿合作，還曾獲得王毅贈與的一雙運動鞋，是匈牙利與大陸交往甚密的代表人物之一。

《極目新聞》報導，當地時間7月15日，匈牙利前外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）宣布辭去議員職務，加入中國電動汽車巨頭比亞迪。

西雅爾多在臉書表示，他因收到比亞迪邀請，將離開國會並轉任國際職務，「比亞迪是過去20年汽車產業最成功的企業之一，也是全球主要新能源汽車製造商，自己將負責集團對外關係及新業務線拓展。」

公開資訊顯示，西雅爾多自2002年起擔任匈牙利國民議會議員，2014年出任外交部長，任期至今（2026）年5月。他在任內積極推動匈牙利與中國合作，並主張維持暢通的全球經貿往來。

西雅爾多曾表示，來自中國的投資為匈牙利創造數萬個就業機會，匈牙利出口佔國內生產毛額（GDP）約75%至80%，貿易限制將損害匈牙利利益，匈牙利將努力避免歐盟人為阻礙正常經貿合作。

西雅爾多曾於2025年9月赴中國大陸訪問，出席紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動。期間，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅還贈送他一雙國產運動鞋。

比亞迪2024年在匈牙利南部城市塞格德動工興建首座歐洲電動車生產工廠，並將區域企業及研發中心由荷蘭遷往匈牙利首都布達佩斯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔　台指期夜盤大跌
黃大煒、Vicky被爆三人行　他揭私下真實關係
快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向
阿根廷挺進決賽後惹禍　恐遭FIFA開罰
東南旅遊跟進「全面取消配房」
八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍
青安3.0總價一刀切　專家曝3大變局：一區感受最鮮明
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

匈牙利前外長辭議員入職「比亞迪」　擔任業務線拓展高管

快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

河北洪災「水快淹到脖子」店員才傳影片請假　老闆傻眼補償2300

陸「鮮果冷榨」果汁工廠遭爆「沒有水果」　100％全靠濃縮對水

71歲勇嬤下河救30歲男！　驕傲喊：我身體好

醫師：不建議邊上廁所邊玩手機　排便超過5分鐘危害不少

全紅嬋哥哥為廣西洪災「捐14萬元」卻被罵　網逼兄妹至少捐140萬

王滬寧見「金正恩心腹」　討論加強黨際交流、經濟合作

四川巴士撞破護欄墜落　造成6死11傷

從台灣進口「禁書」　香港書展開幕日「5名書店店員被捕」

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

匈牙利前外長辭議員入職「比亞迪」　擔任業務線拓展高管

快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

河北洪災「水快淹到脖子」店員才傳影片請假　老闆傻眼補償2300

陸「鮮果冷榨」果汁工廠遭爆「沒有水果」　100％全靠濃縮對水

71歲勇嬤下河救30歲男！　驕傲喊：我身體好

醫師：不建議邊上廁所邊玩手機　排便超過5分鐘危害不少

全紅嬋哥哥為廣西洪災「捐14萬元」卻被罵　網逼兄妹至少捐140萬

王滬寧見「金正恩心腹」　討論加強黨際交流、經濟合作

四川巴士撞破護欄墜落　造成6死11傷

從台灣進口「禁書」　香港書展開幕日「5名書店店員被捕」

堰塞湖紅色警戒　台鐵「今明花東車票」退票免手續費

衛哨外包掀爭議　立委蘇清泉籲提升軍人福利：營區安全不能BOT

新北83歲翁開車起步竟逆向衝　連撞6車釀6傷…警方出招了

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

全世界等梅西左腳射門、他卻右腳送致勝助攻　網驚：所以是傳奇

收176萬喬人事「還刪監視器滅證」　澎湖前議長判7年半定讞

深耕學甲建設有成！區長張明寶回任市府參議　地方成果獲肯定

衛武營爵士周9月登場！77歲10座葛萊美傳奇來台　3天卡司曝光

台積電法說變法會！ADR美股盤前重摔5%　拖累台指期夜盤大跌900點

搶暑假錢潮！湯姆貓與傑利鼠登陸高捷美麗島　台味周邊拚打卡商機

李多慧飲料店打工　學台灣人厭世講：歡迎光臨

大陸熱門新聞

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

美國矽谷投資人估「20年內兩岸統一」

全紅嬋哥哥為廣西洪災「捐14萬元」卻被罵翻

上海「噴水人像」宛如邪教儀式！網嚇：誤闖冥界

快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

恒大美女歌舞團申請破產清算 輝煌時刻坐擁200名青春女孩

從台灣進口「禁書」　香港5名書店店員被捕

陳喬恩在微博痛斥「廣東虐狗事件」秒遭刪文

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

數學諾貝爾「費爾茲獎」或將首現中國籍得主！

18年租客退租被要求「恢復如新」房東索賠百萬

80張「世足運彩」全是假！　1細節露餡

廣東4名小六生虐死浪浪！網曝同村「又殺3貓」

71歲勇嬤下河救30歲男！　驕傲喊：我身體好

更多熱門

相關新聞

台灣「BMW入門休旅」喊漲

台灣「BMW入門休旅」喊漲

BMW總代理汎德宣布新年式BMW iX1、iX2車系在台上市，作為品牌旗下入門純電休旅代表，新年式車型最大亮點在於導入新世代碳化矽（SiC）逆變器技術，提升能源轉換效率，同時將充電規格升級為歐規CCS2，帶來更便利的充電體驗，不過隨著科技升級，兩車系售價也同步調漲1萬元。

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告

MG新車大爆發「3款全新休旅」預告

拚電動車產業聚落！雲科大1.4億人才基地揭牌

拚電動車產業聚落！雲科大1.4億人才基地揭牌

匈牙利國會通過修憲案　逼宮總統提前結束任期

匈牙利國會通過修憲案　逼宮總統提前結束任期

「福特新休旅大陸開賣」空間超大更勝Kuga

「福特新休旅大陸開賣」空間超大更勝Kuga

關鍵字：

比亞迪匈牙利西雅爾多王毅電動車外長

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

快訊／8級強風！　午後雨最大

與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面