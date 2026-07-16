川普傾向擴大攻伊朗！　擬奪島、炸地下核設施

▲美軍對伊朗發動攻擊，根據15日公開的影像，可見一處不明地點發生爆炸，並冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報報導，美國總統川普14日主持戰情室會議，會中討論動用美軍奪取哈格島（Kharg Island）及荷莫茲海峽沿岸其他領土的可能性，同時也談到轟炸地下核設施「鎬山」（Pickaxe Mountain）隧道設施，擴大對伊朗境內包括能源設施等更多目標發動空襲，也是選項之一。

川普傾向擴大美國在伊朗的軍事行動

官員稱，川普在聽取幕僚連日來的簡報之後，正傾向擴大美國在伊朗的軍事行動。這場戰情室會議出席成員包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等人，是川普近來與高階官員多次交談的其中之一。

根據官員的說法，針對這場戰爭的下一步，川普還沒做出最終決定。川普無論在公開場合或是私下都堅持更傾向透過外交手段途徑來解決爭端，只不過伊朗仍未屈服川普要求其放棄核武庫的要求，當前的外交僵局讓川普要求幕僚提出新的升級選項，迫使伊朗投降或至少承諾停止攻擊通過荷莫茲海峽的商船。

恐開啟戰爭罪危險階段 美捲入中東衝突

部分美國官員指出，川普不願派遣地面部隊，他曾多次收回奪取哈格島、打擊伊朗石油產業等強硬威脅。只不過一旦川普批准這些計畫，將開啟這場戰爭的最危險階段，把美國拖入中東衝突，這很可能導致油價上漲，並使共和黨中期選舉布局更加複雜。

此前Axios報導，川普似乎有意升級戰事以造成足夠破壞，迫使伊朗政權開放荷莫茲海峽並接受川普關於核方面的要求。消息人士透露，會議聚焦針對伊朗境內戰略目標展開毀滅性打擊的新計畫。

川普風險最大賭注

報導也稱，無論是奪取哈格島的行動，還是轟炸鎬山，這都會是川普在這場衝突中風險最大的賭注。

鎬山是一座防禦森嚴的地下設施，隧道群建於花崗岩中，深度介於地表下300至475英尺，比美國與以色列去年轟炸的伊朗核濃縮設施納坦茲（Natanz）和福爾多（Fordow）還要深得多。這樣的深度也意味著美國鑽地彈可能無法直接命中造成傷害。

不過這並不代表鎬山毫無弱點。據信這座核設施尚未完工，施工作業仰賴電力供應、設備運送與施工人員，這些環節都可能遭到破壞。

至於奪取伊朗主要石油出口樞紐哈格島，將重創伊朗石油產業，但也會讓美軍直接暴露於危險之中。美國官員與分析人士稱，美軍將成為伊朗飛彈與無人機的活靶。

退役上將麥肯錫（Frank McKenzie）表示，美國仍應考慮執行哈格島行動，「這是我們應該考慮的事，因為掌控伊朗領土，將是未來對伊朗談判的重要籌碼。」

川普也在討論占領荷莫茲海峽沿岸島嶼的想法，協助航運並摧毀高度軍事化地區，分析人士認為最可能的目標是阿布穆沙島（Abu Musa）、大通布島（Greater Tunb）與小通布島（Lesser Tunb）。不過官員與分析人士也認為，美軍在這些地點同樣將處於危險之中。