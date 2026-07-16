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特別預算除自主生產外　顧立雄：外購部分擬再另編無人機追加預算

▲國防部長顧立雄16日到立法院。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄16日到立法院。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院三讀通過的7800億元國防特別預算，未納入國防部原版本的各式無人機，行政院認為造成戰力缺口，再提無人載具特別條例，編2100億採購3款無人載具共21萬966架。國防部長顧立雄今（16日）表示，原先有編列要採購的國防自主無人載具項目，特別是自主部分，有些會編列明年度預算或今年追加預算裡，會再研擬相關部分。

行政院擬定1.25兆版國防特別預算，其中編列3380億元籌購無人載具及其反制系統，包括銳鳶二型海搜戰術型無人機、濱海監偵型無人機、垂直起降智慧型無人機、濱海攻擊型無人機、自殺無人艇、人攜式無人機反制系統、軟硬殺混合無人機反制系統、反甲型無人機飛彈系統等8大項，但立法院三讀通過的版本大砍4700億元，且有反甲型無人機飛彈系統獲得經費。行政院長卓榮泰認為此版特別條例造成戰力缺口，遂再提2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」草案。

立法院經濟、外交國防與財政等3委員聯席審查朝野各項無人載具條例草案，顧立雄列席備詢。民進黨立委王義川詢問，條例寫明採購監偵型無人機、濱海攻擊無人機、小型自殺無人艇，這跟之前被砍掉4000多億元有無相關？顧立雄回應，確實在前次的特別條例中，有編列要採購的國防自主無人載具項目，特別是自主部分，有些會編列明年度預算或今年追加預算裡，會再研擬相關部分。

顧立雄強調，對於創造國防自主韌性產業鏈的建構，用特別預算方式是比較適切，特別是就能建立自主非紅供應鏈這塊，一定要補回來。

顧立雄答詢民進黨立委陳俊宇時也表示，當時提的1.25兆特別條例裡面，有關無人載具的部分並不全然被納入，所以這次再提出這個特別條例，但比較著重在於國內可以自主生產的部分，有關一些其他外購的項目，會以追加預算或納入明年的總預算來。

顧立雄說，此次特別條例是就國內自主生產的部分，國防部在報告裡已經說明，一定要讓國內有無人機的產業，能夠按照國防部需求達成一定程度的規模經濟，然後降低成本，又能夠呼應迭代創新的概念，所以不全然會放入所有其他無人載具。

顧立雄指出，其他的無人載具部分，有一些純粹外購的，會編入追加預算或者年度預算，另外有一些屬於新興的，很可能會用小批量採購來進行驗證，也透過一些研發的部分，然透過中科院等等來進行，所以相關的無人載具的範圍其實是非常廣的。

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關鍵字：

顧立雄無人機無人載具追加預算總預算

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