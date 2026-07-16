廣東男學生曬入台證「國旗P成五星旗」　八炯出手檢舉！結果慘了

▲八炯。資料照，與本文無關。（圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名來自廣東的男學生取得了「中華民國台灣地區入出境許可證」，然而，他卻將國旗P成「五星旗」。網紅八炯看到後，馬上透過移民署署長信箱檢舉，目前該生已經被廢除來台資格。貼文曝光後，引起網友討論。

男學生把國旗P成「五星旗」

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該名2007年在廣東出生的男學生在社群發文表示，「我終於要來到兩岸三地的最後一站」，並貼出「中華民國台灣地區入出境許可證」，不過，他除了將「中華民國」上馬賽克，還將國旗P成「五星旗」。

八炯檢舉！該生來台資格被廢除

八炯就在Threads上發文表示，該生在小紅書炫耀自己拿到入台證，還把國旗改成「五星旗」，經過檢舉，已被廢除來台資格。八炯也貼出截圖，內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊表示，關於「大陸人士於小紅書發布矮化我國主權地位文章」的檢舉，「本隊已於115年7月6日調查後函請發證單位廢止案內大陸人士入出境許可證，並管制來台」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「大檢舉時代！自己國家尊嚴自己鞏固」、「謝謝八炯，移民署終於提前廢止了！免得又被跑進來拍完素材、吃完豆腐才發現動作太慢」、「感謝八炯的舉報，很謝謝。也請八炯大量舉報吧」、「現在路上看到好多大陸遊客，如果不守台灣規定真的就要立馬撤除來台資格」。此外，也有網友提到，目前已經搜不到該生帳號。