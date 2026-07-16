鐵道產品補助檢測費「最高49%」拚國產化　每案最多300萬

▲鐵道局今年首度推出鐵道產品檢測費用補助，每案最高補助49%。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

為加速推動鐵道產品國產化，鐵道局宣布今年首度啟動產品檢測費用補助，每案最高補助檢測費49%，協助業者降低成本、加速產品取得認證及導入市場。

鐵道局與鐵道技術研究及驗證中心、成功大學能源科技與策略研究中心今（16）日舉辦「115年度鐵道產品檢測費用補助說明會」，宣布啟動檢測費用補助計畫，即起受理申請至116年3月31日止。

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符合資格的國內鐵道產品，最高補助檢測費用49%，每案每年最高補助300萬元，追溯補助115年1月1日起檢測案件。申請檢測由鐵研中心擔任單一服務窗口，提供「一站式」檢測媒合服務，協助業者快速媒合符合國家或國際標準的檢測單位。

鐵道局長楊正君表示，鐵道產品國產化不只是提升自製率，更重要的是協助國內廠商跨越產品驗證門檻。過去業界普遍反映檢測費用高昂、國內檢測資源不足，增加產品研發及上市成本，因此除持續建構國內檢測驗證能量外，今年首度推出檢測費用補助措施，希望降低業者負擔，提升國產鐵道產品市場競爭力。

鐵道局表示，未來將持續整合政府、檢測機構及產業資源，透過補助、技術輔導及檢測驗證等措施，完善國內鐵道產業鏈，協助國產鐵道產品拓展市場、提升國際競爭力。