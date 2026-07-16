花蓮萬里溪堰塞湖「紅色警戒」！213人強制性撤離　4橋預警性封閉

▲花蓮縣長徐榛蔚緊急公布，萬里溪堰塞湖啟動紅色警戒 。（圖／徐榛蔚臉書）

地方中心／花蓮報導

巴威颱風雖已遠離台灣，但先前帶來的豐沛雨量，令花蓮縣萬里溪堰塞湖水位上升，稍早花蓮縣長徐榛蔚緊急公布，萬里溪堰塞湖啟動紅色警戒，將展開強制性撤離，請居民離開警戒區。

徐榛蔚在臉書上指出，依據林保署16日下午3時的第11報通報單，堰塞湖蓄水量達97.4%，已接近「滿水位」，發布紅色警戒。請鄉親立刻離開警戒區、河川區，並請注意最新資訊，確保安全。

徐榛蔚說明，警戒區域包括萬榮鄉萬榮村， 以及鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里，其中萬榮鄉匡列111人、鳳林鎮匡列102人，收容地點為萬榮鄉明利國小、鳳林鎮樂活會館、鳳林鎮立幼兒園。

至於交通管制現況，徐榛蔚表示，目前已封閉西寶大橋，箭瑛大橋/中興大橋白天8時至晚間8時通行，夜間封閉；台9線萬里溪橋則是白天8時至晚上10時單線管制通行，夜間封閉。請民眾利用橫向系統(米棧橋、台11甲、台11丙)，改道行駛縣道193線、台11線行駛。

徐榛蔚呼籲，民眾切勿靠近萬里溪、堰塞湖及周邊河川區域，持續留意山區降雨及河川水位變化，備妥避難包及必要生活物資，並配合公所、警消及相關單位發布的疏散撤離指示。